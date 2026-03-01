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  1. Нижний Новгород
  2. События

Хрустальная Мистерия

Мирайя, Алексеевская улица, 41

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от 1600₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Горизонтальный концерт-погружение внутрь себя и обратно О чём это событие? Прежде всего — о замедлении, глубоком расслаблении и отдыхе. Это не совсем концерт в привычном понимании. Это скорее практика, доступная каждому. Здесь нет резких смен темпа или бурных эмоций. Эта музыка похожа на нежную и монотонную колыбельную, дарующую покой и умиротворение. Сначала успокаивается ум, а затем и все процессы в теле приходят в норму. Как результат, при должном внимании, времени звуковой сессии достаточно для того, что бы отдохнуть и привести в порядок свои мысли и чувства. И отправиться решать свои повседневные задачи полными сил и вдохновения. Что тебя ждёт? — Глубокое расслабление. Плотное атмосферное гармоничное звучание хроматического набора 24 хрустальных поющих чаш, дополненное тубофонами и хрустальной арфой. Звуковое полотно, которое буквально окутывает тебя. — Бережное пробуждение. Мягкий выход из медитации под звуки калимбы, стальных язычковых барабанов и пиренейских колокольчиков. Мастер: Константин ГуБин (г. Волжский) — исследователь звука, мастер по изготовлению глюкофонов, мультиинструменталист, звукотерапевт и обладатель обширной коллекции необычных музыкальных инструментов, отец-основатель многогранного проекта «Музыка Изнутри»

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