nagasaki
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Плотный шугейз из города на Неве. Подстрахуют гостей: федортолстой ПРИЧАЛЫ И ПРИСТАНИ the orphanage for flowers Вход 400 — с репостом/600 — без репоста. Пост: https://vk.ru/nagasaksunset2802?w=wall-235919102_3
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