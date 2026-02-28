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  1. Нижний Новгород
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nagasaki

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Плотный шугейз из города на Неве. Подстрахуют гостей: федортолстой ПРИЧАЛЫ И ПРИСТАНИ the orphanage for flowers Вход 400 — с репостом/600 — без репоста. Пост: https://vk.ru/nagasaksunset2802?w=wall-235919102_3

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