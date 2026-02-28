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День открытых дверей в Теннисном клубе

Крытые теннисные корты на стадионе «Янтарь», улица Маршала Катукова, 26Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 5+

Про событие

Приглашаются все, кто любит играть в теннис, интересуется этой игрой и хотел бы присоединиться к комьюнити. Это возможность принять участие в бесплатной тренировке, для новичков —сделать первые шаги в теннисе, познакомиться с тренерами, ощутить атмосферу тенниса, а также получить ответы на все вопросы. Будешь тренироваться на крытых теннисных кортах с покрытием hard в живописном районе Строгино на территории Стадиона «Янтарь».

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