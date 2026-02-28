Приглашаются все, кто любит играть в теннис, интересуется этой игрой и хотел бы присоединиться к комьюнити. Это возможность принять участие в бесплатной тренировке, для новичков —сделать первые шаги в теннисе, познакомиться с тренерами, ощутить атмосферу тенниса, а также получить ответы на все вопросы. Будешь тренироваться на крытых теннисных кортах с покрытием hard в живописном районе Строгино на территории Стадиона «Янтарь».