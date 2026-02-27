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Shelter

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Спрятаться от шума дней. На несколько часов обрести укрытие, где уютно и тепло. Обрести shelter. На сцене бара «Мачты» — фестиваль из трёх инди-групп: лирические «Нежный Призрак», шумные mint tea и дрим-поп-герои bananafish. Сомнение, поиск, внеземная лёгкость — спрятавшись за стеной звука, попадаешь в совершенно новый мир, не требующий от тебя ответов. Ведь самое важное — это слышать себя.

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