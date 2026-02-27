Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Спрятаться от шума дней. На несколько часов обрести укрытие, где уютно и тепло. Обрести shelter. На сцене бара «Мачты» — фестиваль из трёх инди-групп: лирические «Нежный Призрак», шумные mint tea и дрим-поп-герои bananafish. Сомнение, поиск, внеземная лёгкость — спрятавшись за стеной звука, попадаешь в совершенно новый мир, не требующий от тебя ответов. Ведь самое важное — это слышать себя.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи