Спрятаться от шума дней. На несколько часов обрести укрытие, где уютно и тепло. Обрести shelter. На сцене бара «Мачты» — фестиваль из трёх инди-групп: лирические «Нежный Призрак», шумные mint tea и дрим-поп-герои bananafish. Сомнение, поиск, внеземная лёгкость — спрятавшись за стеной звука, попадаешь в совершенно новый мир, не требующий от тебя ответов. Ведь самое важное — это слышать себя.