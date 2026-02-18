Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта народная мудрость стала основой концепции пространства, поделив его на две смысловые части: настоящие школьные классы и яркие, захватывающие внимание инсталляции в виде сказочных ландшафтов и интерьеров, знакомых каждому с детства. Экспозиция объединяет более десяти тематических зон, каждая из которых откроет зрителям новые грани русских сказок. Кроме того, посетителей ждут различные интерактивные элементы: они смогут обняться с березами и послушать, как бьется их сердце, потянуть за торчащую репку или загадать желание у колодца с щукой. На выставке представлены работы современных российских художников и произведения заслуженных знаковых иллюстраторов — Ивана Билибина, Георгия Нарбута, Юрия Васнецова, Николая Кочергина, Евгения Мигунов. В экспозиции можно увидеть документальные и игровые видео, художественные инсталляции, в том числе иммерсивные и световые, арт-объекты и другие артефакты, созданные и отобранные специально для проекта галереей современного искусства «Триумф». Перемещаясь между залами, взрослые смогут воссоединиться со своим внутренним ребенком и культурными кодами из детства. Юные посетители познакомятся с традиционными сказочными образами в понятном для современных детей формате: их ждут класс физкультуры Ильи Муромца, волшебный класс химии с зельеварениями от Бабы-яги и уроки биологии, где их встретят русалки и лешие. В этих иммерсивных пространствах разговоры со сказочными персонажами становятся настоящим уроком без назидания.