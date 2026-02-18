Возраст 12+
Выставки
Про событие
Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «Сказка - ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Эта народная мудрость стала основой концепции пространства, поделив его на две смысловые части: настоящие школьные классы и яркие, захватывающие внимание инсталляции в виде сказочных ландшафтов и интерьеров, знакомых каждому с детства. Экспозиция объединяет более десяти тематических зон, каждая из которых откроет зрителям новые грани русских сказок. Кроме того, посетителей ждут различные интерактивные элементы: они смогут обняться с березами и послушать, как бьется их сердце, потянуть за торчащую репку или загадать желание у колодца с щукой. На выставке представлены работы современных российских художников и произведения заслуженных знаковых иллюстраторов — Ивана Билибина, Георгия Нарбута, Юрия Васнецова, Николая Кочергина, Евгения Мигунов. В экспозиции можно увидеть документальные и игровые видео, художественные инсталляции, в том числе иммерсивные и световые, арт-объекты и другие артефакты, созданные и отобранные специально для проекта галереей современного искусства «Триумф». Перемещаясь между залами, взрослые смогут воссоединиться со своим внутренним ребенком и культурными кодами из детства. Юные посетители познакомятся с традиционными сказочными образами в понятном для современных детей формате: их ждут класс физкультуры Ильи Муромца, волшебный класс химии с зельеварениями от Бабы-яги и уроки биологии, где их встретят русалки и лешие. В этих иммерсивных пространствах разговоры со сказочными персонажами становятся настоящим уроком без назидания.
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Комментарии
Lyubov23 августа 2025, 22:57
Атмосферная выставка, вчера посетила ее. Т.к я художник и иллюстрирую сейчас сказку с героями из народных сказок, ходила сюда за вдохновением 😉 Все понравилось
Екатерина2 февраля 2025, 04:16
Это. Просто. Ох... Восхитительно! Загадала желание щуке, побродила по подземелью Кощея, прознала много нового о фольклоре. И не забудьте обнять деревце😉
Была на выставке. Много разных тематических залов. Есть экспонаты из советских сказок. Мне понравилось, советую!
Обилие экспонатов из разных источников, тематические залы, но довольно скомканный аудиогид, не охватывает многие иллюстрации и предметы. Повествование местами нелогичное и нелинейное. Общая атмосфера выставочного пространства не впечатляет, просто бункер. Смотришь по сторонам и пропадает атмосфера сказки. Ранее была в Питерских «Небылицах», где буквально ходишь по сказке и пространство продумано, видимо это и задало повышенные ожидания от данной выставки. Результат - разочарование.