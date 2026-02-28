Фестиваль творческих практик. Здесь вечные танец, театр, практики себя, которые сотворят праздничную терапию души и тела. Тут собрали мастеров, которые умеют устроить праздник общения с телесностью и душой, через игру, самоисследование, через глубокое погружение, через художественный образ, через тело как персональную землю, которую надо возделывать. В программе двух дней: — 7 уникальных лабораторий от мастеров с большим опытом — Практики: пантомима, клоунада, буто, лабиринт, маска, соматика, йога голоса — Возможность выбрать несколько откликающихся тебе направлений и проложить свой собственный творческий кровоток — Спектакль OddDance театр «Человек по имени..» Как устроен фестиваль: Танец, театр, клоунада, пантомима, маска, соматика и звучание становятся языком контакта — с собой, с движением и с ощущением жизни внутри. Можно выбрать одну или две лаборатории, или собрать собственный маршрут и прожить 2 дня на территории творчества. Тело — персональная земля. Его можно возделывать: вниманием, дыханием, движением. Здесь собралии мастеров, которые умеют создавать пространство игры и исследования, работать через образ и сенсорику, мягко и глубоко заходить в процесс, не теряя живости и формы. В заключении фестиваля театр OddDance покажет спектакль «Человек по имени…», посвящённый Льюису Кэрроллу. Спектакль балансирует на грани реальности и иллюзии, исследуя мироощущение героя спустя 20 лет после создания «Алисы в Стране чудес» — когда мир фантазии настойчиво стучится в дверь автора. Больше информации на странице фестиваля vk.com/club233963656