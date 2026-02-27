Кинопоказ «Тёмный рыцарь»
Социалистическая улица, 21
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы Готэма от преступности. Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известным напуганным горожанам под именем Джокер. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/303
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