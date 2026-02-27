Теплый вечер при свечах. Чайная пара
Гончарная мастерская Radi Boho, Проспект Ленина, 97а, оф.422
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Быть в этот вечер творцом и поймать ощущение зимнего уюта: мягкий свет свечей, аромат пряного чая, тепло глины в руках и неспешность. Ты создашь собственный набор для вечерних чаепитий: чашка у блюдце, а после распишешь их как пожелаешь. В планах душевные разговорчики и печенье с шоколадом. По факту это уютный вечер в гончарной мастерской, где все будут лепить по чайной паре (тарелка + блюдце) из глины в технике ручной лепки. Будут свечи, камин на проекторе и элвис на виниле, чай со вкусным печеньем с шоколадом.
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