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Теплый вечер при свечах. Чайная пара

Гончарная мастерская Radi Boho, Проспект Ленина, 97а, оф.422

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Быть в этот вечер творцом и поймать ощущение зимнего уюта: мягкий свет свечей, аромат пряного чая, тепло глины в руках и неспешность. Ты создашь собственный набор для вечерних чаепитий: чашка у блюдце, а после распишешь их как пожелаешь. В планах душевные разговорчики и печенье с шоколадом. По факту это уютный вечер в гончарной мастерской, где все будут лепить по чайной паре (тарелка + блюдце) из глины в технике ручной лепки. Будут свечи, камин на проекторе и элвис на виниле, чай со вкусным печеньем с шоколадом.

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