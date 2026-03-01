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Полеты музыкальных откровений. Anton Ryazanov Project

Где бабуля?, Средняя Подьяческая улица, 15

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 8+
Концерты

Про событие

Антон Рязанов возвращается с новым проектом. В формате маленького лампового концерта, в гармонии пространства, времени. Погружайся в эту тайну. Размышления о вечерних сумерках, мрачные сны, звериные полеты музыкальных откровений. Состав: Антон Рязанов — баян, вокал Ангелина Гридина — бас Вячеслав Окунев — барабаны

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