Антон Рязанов возвращается с новым проектом. В формате маленького лампового концерта, в гармонии пространства, времени. Погружайся в эту тайну. Размышления о вечерних сумерках, мрачные сны, звериные полеты музыкальных откровений. Состав: Антон Рязанов — баян, вокал Ангелина Гридина — бас Вячеслав Окунев — барабаны