Полеты музыкальных откровений. Anton Ryazanov Project
Где бабуля?, Средняя Подьяческая улица, 15
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 8+
Концерты
Про событие
Антон Рязанов возвращается с новым проектом. В формате маленького лампового концерта, в гармонии пространства, времени. Погружайся в эту тайну. Размышления о вечерних сумерках, мрачные сны, звериные полеты музыкальных откровений. Состав: Антон Рязанов — баян, вокал Ангелина Гридина — бас Вячеслав Окунев — барабаны
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