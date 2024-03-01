Куда сходить на 8 марта: праздничная подборка от «Кавра»

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Как отметить 8 марта, кроме семейных застолий и рядового похода в ресторан? Поговорим о самых ярких событиях праздничной неделе. Будет и смех, и громкая музыка, и странные события, и, конечно, забота о себе.

Концерты

Музыкальный вечер станет незабываемым подарком или романтическим сюрпризом. Проведи этот праздник в атмосфере тепла, любви и весны. Заряжайся позитивом в нашей музыкальной подборке:

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Пушкинская карта

Отличный шанс для саморазвития и ярких впечатлений в этот нежный праздник. Мы, конечно, не Пушкины, но знаем, где купить билетики не за свой счет:

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Стендап

Проведи время с друзьями или второй половинкой в неформальной, весёлой обстановке, чтобы получить позитивные эмоции и заряд бодрости. В подборке тебя ждут как тематические выступления, приуроченные к 8 марта, так и просто хорошие шутки :)

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Самое странное

Специально для тех, кто слишком крут для цветочков и блесточек, суровая и брутальная дичь-подборка.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Лекции и мастер-классы (с едой тоже)

8 марта – хороший повод провести время с пользой в кругу единомышленников. Приобщайся к чему-то новому, знакомься, расширяй кругозор, получи и подари положительные эмоции от процесса и результата.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Вечеринки

Танцуй до упаду, собери девичник, проведи время со второй половинкой и не забывай – позитивные эмоции в Международный женский день - самое то!

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Спектакли

Здесь говорят о чувствах, о разлуке, о счастье и, конечно, о любви. Раздели яркие чувства, лови эмоции, летящие с театральных подмостков, и поделись своими впечатлениями с самыми близкими людьми.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Выставки

Приобщайся к прекрасному в самый нежный праздник. Отправляйся на поиски вдохновения, ярких эмоций и весеннего настроения.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Кино

Отличный повод устроить свидание или выбраться с подругами. Выбирай подходящий фильм в заведении твоего города и счастливого 8 марта!

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Забота

Забота о себе - это достойный вариант того, как провести 8 марта. Удели время своему здоровью и красоте, в длинных выходные можно себе позволить.

В Москве

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Теперь ты знаешь, куда отправиться праздновать 8 марта. Смотри еще больше событий на праздничную неделю и не только в нашем приложении :)