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Куда сходить на 8 марта: праздничная подборка от «Кавра»

Рассказываем, где отметить самый весенний праздник

Что будет в статье:

  1. - Концерты
  2. - Пушкинская карта 
  3. - Стендап
  4. - Самое странное
  5. - Лекции и мастер-классы (с едой тоже)
  6. - Вечеринки
  7. - Спектакли
  8. - Выставки
  9. - Кино
  10. - Забота

Как отметить 8 марта, кроме семейных застолий и рядового похода в ресторан? Поговорим о самых ярких событиях праздничной неделе. Будет и смех, и громкая музыка, и странные события, и, конечно, забота о себе.  

Концерты

Музыкальный вечер станет незабываемым подарком или романтическим сюрпризом. Проведи этот праздник в атмосфере тепла, любви и весны. Заряжайся позитивом в нашей музыкальной подборке:

В Москве 

«Соул-дивы». Весенний фестиваль при свечах
«Соул-дивы». Весенний фестиваль при свечах

Отмечаем главный праздник весны в тропической оранжерее ВДНХ при 1000 свечей на ...

Оранжерея ВДНХ

от 1750₽

Кавер группа «Сборище»
Кавер группа «Сборище»

Не просто кавер-группа, а полноценное развлекательное музыкальное шоу. «Сборище...

Гастроленд Фудмолл, Новослободская ул., 16а

от 2500₽

Музыкальное путешествие в Сан-Ремо на крыше
Музыкальное путешествие в Сан-Ремо на крыше

Тебя ждут легендарные песни Италии в исполнении самого необычного оркестра стран...

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

от 2300₽

Концерт Space Jazz | 8 марта
Концерт Space Jazz | 8 марта

Страсть, которой наполнены джазовые композиции, не имеет границ, как наша необъя...

Люмьер-Холл

от 1300₽

Романтические вальсы при свечах: Шопен, Штраус, Чайковский | 21:00
Романтические вальсы при свечах: Шопен, Штраус, Чайковский | 21:00

Отмечаем главный праздник весны при свечах с шедеврами вальсов в роскошном дворц...

Ленинградский проспект, 40с5

от 4000₽

Нью-Йоркский винтажный джаз при свечах
Нью-Йоркский винтажный джаз при свечах

Хотел бы ты оказаться в Нью-Йорке 50-60-х годов? Среди ярких огней и небоскребов...

Зал Pulsar, 3-я ул. Ямского поля, д. 2 к6

от 2900₽

Джазовый трибьют Патрисии Каас на крыше
Джазовый трибьют Патрисии Каас на крыше

Она начала петь в простеньком кабаре в тринадцать лет, в двадцать стала звездой ...

Цветной бульвар, 15с1

от 2600₽

Джаз при свечах «Magic Jazz»
Джаз при свечах «Magic Jazz»

Праздничный джазовый вечер "MAGIC JAZZ" при свечах в уютном винтажном лофте. Вы...

Фотофактура

от 1800₽

Концерт на крыше «Deja-vu на высоте»
Концерт на крыше «Deja-vu на высоте»

Тебя ждут легендарные песни Франции в исполнении самого необычного оркестра стра...

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

от 2200₽

Романтические вальсы при свечах: Шопен, Штраус, Чайковский | 18:00
Романтические вальсы при свечах: Шопен, Штраус, Чайковский | 18:00

Отмечаем главный праздник весны при свечах с шедеврами вальсов в роскошном дворц...

Ленинградский проспект, 40с5

от 4000₽

В Санкт-Петербурге

Караоке-путешествие «Девичник в трамвае»
Караоке-путешествие «Девичник в трамвае»

Приглашаем всех представительниц прекрасного пола и их кавалеров на борт ретро-т...

Центр Событий в ТРАМвае (посадка), Средний пр. В.О., 74

от 3000₽

Весенний концерт в особняке Мясникова
Весенний концерт в особняке Мясникова

Тебя ждет концерт, программу которого составили жемчужины классической музыки: ш...

Особняк И. Мясникова

от 1500₽

Сюзанна
Сюзанна

Большой концерт в Санкт-Петербурге! Сюзанна презентует новые песни и любимые х...

Factory №3

от 1700₽

«Бах при свечах» в особняке Половцова
«Бах при свечах» в особняке Половцова

Праздничный концерт в честь 339-летия со дня рождения Баха. Насладись знамениты...

Большая Морская улица, 52

от 2000₽

«О чём классика». Концерт в Оранжерее
«О чём классика». Концерт в Оранжерее

Встречаем праздник весны на самом теплом и романтическом месте Петербурга — в ор...

Оранжерея таврического сада

от 1800₽

#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики во дворце | 9 марта
#В_СВЕЧАХ: Шедевры классики во дворце | 9 марта

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Дворец Великого Князя Владимира, Дворцовая Набережная, 26

от 2000₽

#В_СВЕЧАХ: Оркестр в Особняке Елисеевых
#В_СВЕЧАХ: Оркестр в Особняке Елисеевых

«Русские Музыкальные Сезоны» представляют новый цикл событий в роскошных интерье...

Особняк Елисеевых, Невский просп., 15, Taleon Imperial Hotel

от 3500₽

В Екатеринбурге

по подписке
Весенний концерт
Весенний концерт

Праздник весны, торжество новых надежд и предвкушение приятных сюрпризов от грядущего сезона отмечается весенним концертом! На импровизированной сцене «Самоцвета» выступят музыканты и исполнители не...

по подписке
Весенний концерт в Нью Баре
Весенний концерт в Нью Баре

!При себе иметь паспорт! 8 марта в Нью Баре праздник весны, посвящённый прекрасным, любимым дамам. Влюбляйся, танцуй, пой и предвкушай скорое появление тёплых дней! Тебя ждут лайвы от групп локально...

по подписке
Панорама
Панорама

"ПАНОРАМА" - супер комфортный фестиваль, предлагающий вместе провести уютный и в меру шумный инди-рок вечер в любимом баре. 8 марта в родном Синдроме выступят четыре непохожих, но одинаково достойных...

по подписке
Женский день
Женский день

Женский день! Поздравим прекрасных представительниц человечества с их праздником! На сцене: SHORTDRINKS Double Bubble СКАЗКИ Band Вход для дам - БЕСПЛАТНЫЙ Вход для мужчин - 300 Оплата при входе...

по подписке
Оркестр Cagmo K-pop Symphony: BTS
Оркестр Cagmo K-pop Symphony: BTS

CAGMO представляет новую концертную программу K-Pop Symphony: BTS, посвящённую творчеству всемирно известной группы при участии корейского пианиста и композитора Шин Джихо. BTS – мировая сенсация и н...

Пушкинская карта 

Отличный шанс для саморазвития и ярких впечатлений в этот нежный праздник. Мы, конечно, не Пушкины, но знаем, где купить билетики не за свой счет:

В Москве 

В Санкт-Петербурге

В Екатеринбурге

Кроткая
Кроткая

Любовь (?) как уважение, любовь как благодарность, любовь как почитание, рожденн...

Свердловский академический театр драмы

700₽

по подписке
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Тюльпаны»
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Тюльпаны»

Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...

по подписке
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Дама с цветком»
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Дама с цветком»

Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...

по подписке
Я, бабушка, Илико и Илларион
Я, бабушка, Илико и Илларион

По роману Нодара Думбадзе Моноспектакль актера Театра Наций и театра на Юго-Западе Георгия Иобадзе, Москва Это очень точная зарисовка о людях, простых и глубоких, наивных и мудрых, живущих одной судь...

Стендап

Проведи время с друзьями или второй половинкой в неформальной, весёлой обстановке, чтобы получить позитивные эмоции и заряд бодрости. В подборке тебя ждут как тематические выступления, приуроченные к 8 марта, так и просто хорошие шутки :) 

В Москве

Stand Up для всех
Stand Up для всех

Мероприятие, которое можно посетить всей семьей. На сцене отборный юмор от опытн...

Stand Up Brothers

450₽

Роман Косицын
Роман Косицын

Роман Косицын - Stand Up на ТНТ, Прожарка и Roast Battle на ютуб-канале Labelcom...

Большевик Лофт

от 1200₽

StandUp Show
StandUp Show

Шоу начинающих комиков. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка...

Stand Up Brothers

300₽

Stand Up концерт
Stand Up концерт

Выступают участники популярных проектов ТНТ, звезды СТС, Labelcom, YouTube. За о...

River's Bar

от 500₽

по подписке
Stand Up Концерт
Stand Up Концерт

Лучшие комики, участники различных ТВ и Ютуб проектов, выступают с лучшими шутками! Ведущая вечера: Ирина Мазур. Выступят: Аня Мясушкина - Женский Стендап на ТНТ, финалист Открытого Микрофона на ТНТ ...

В Санкт-Петербурге

StandUp «Концерт»
StandUp «Концерт»

Тебя ждет классический стендап, где полюбившиеся комики за прошедший месяц, учас...

Homie

600₽

Stand Up Концерт в «Kokopelli»
Stand Up Концерт в «Kokopelli»

Праздничный Stand Up концерт В эту пятницу комики соберутся, чтобы рассказать л...

Kokopelli

500₽

Женская комедия | Туяна Хоровиц
Женская комедия | Туяна Хоровиц

Женская комедия — лучшие девушки российского стендапа поднимут абсолютно разные ...

Stage StandUp Club

650₽

Карина Мейханаджян | 16:00
Карина Мейханаджян | 16:00

Карина Мейханаджян - участница проектов: «Женский стендап» на ТНТ, шоу «Загоны» ...

Stage StandUp Club

от 3000₽

Карина Мейханаджян | 18:30
Карина Мейханаджян | 18:30

Карина Мейханаджян - участница проектов: «Женский стендап» на ТНТ, шоу «Загоны» ...

Stage StandUp Club

от 3000₽

В Екатеринбурге

Stand Up для дам
Stand Up для дам

В преддверии самого нежного праздника, приглашаем дам и их спутников послушать л...

PRAVDA bar

500₽

Stand Up по-женски
Stand Up по-женски

Женский день в Pravda bar, да-да, как в бане! И жарко будет тоже как в бане. Л...

PRAVDA bar

600₽

Самое странное

Специально для тех, кто слишком крут для цветочков и блесточек, суровая и брутальная дичь-подборка. 

В Москве 

Концерт + мантра-практика с Dhira Gauranga
Концерт + мантра-практика с Dhira Gauranga

Концерт с Dhira Gauranga, в котором участвуют не только музыканты, но и зрители....

Котельническая набережная, 1/15кБ

3000₽

Клюква Шоу
Клюква Шоу

«Клюква Шоу» — амбициозный музыкальный проект, вышедший в оффлайн из интернета. ...

Studio 47

от 1000₽

Из жизни ***нутых
Из жизни ***нутых

Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные...

DOC industrial

от 2100₽

по подписке
Заповедник
Заповедник

Хулиганский спектакль — фантасмагорический алкотрип в «Пушкинских горах». Писатель Борис Алиханов, лирический герой Сергея Довлатова, устраивается работать экскурсоводом в музей-заповедник «Пушкинск...

по подписке
Мама, я в Москве
Мама, я в Москве

Спектакль создан по остроумным, порой парадоксальным и во многом автобиографичным рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. В них с иронией говорится о проблемах, не понаслышке знакомых миллениалам: как...

по подписке
Заповедник
Заповедник

Хулиганский спектакль — фантасмагорический алкотрип в «Пушкинских горах». Писатель Борис Алиханов, лирический герой Сергея Довлатова, устраивается работать экскурсоводом в музей-заповедник «Пушкинск...

по подписке
Второе пришествие курьера
Второе пришествие курьера

Все хорошо в жизни московского олигарха Геннадия. Башня в Сити, рестораны, ещё какой-то там бизнес, жена-красавица Хеллен и дети. Вложения в разработку «таблетки от старости» принесли свои плоды - вот...

В Санкт-Петербурге

Женщина в песках
Женщина в песках

"Женщина в песках" - это экспериментальное театральное событие, которое воплощае...

Площадка 51

1000₽

Гость из USA
Гость из USA

Пост-блэк мюзикл Гражданин США Джастин Дуглас, страдающий тяжелыми формами зави...

Площадка 51

от 800₽

ЧВЗК, или как Аня папу в РАЙцентр везла
ЧВЗК, или как Аня папу в РАЙцентр везла

Спектакль по мотивам пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате". Жуткова...

Социально-художественный театр

от 800₽

по подписке
Отель «Отрезанные ручки»
Отель «Отрезанные ручки»

Интерактивный триллер с элементами черного юмора Полное погружение в историю со входа в театр. Ты поселишься рядом с одним номером в отеле, где произошла странная и загадочная история, а также примеш...

В Екатеринбурге

Лекции и мастер-классы (с едой тоже)

8 марта – хороший повод провести время с пользой в кругу единомышленников. Приобщайся к чему-то новому, знакомься, расширяй кругозор, получи и подари положительные эмоции от процесса и результата. 

В Москве 

по подписке
Мастер-класс «Букет для любимой к 8 марта»
Мастер-класс «Букет для любимой к 8 марта»

На мастер-классе ты своими руками соберешь букет для любимой. Мастер поможет подобрать цветы, собрать их в гармоничную композицию и затем аккуратно упаковать. На мастер-классе ты: – познакомишься с ...

по подписке
Мастер-класс «Сырно-шоколадные трюфели ручной работы» + какао-церемония
Мастер-класс «Сырно-шоколадные трюфели ручной работы» + какао-церемония

На мастер-классе от студии My Hygge Box ты на два часа окунешься в мир шоколада и какао с головой. В программе: – Варка настоящего какао на элитном bean-to-bar-сырье; – Интересный рассказ о пути кака...

по подписке
Мастер-класс «Девичник: гастрономические приключения с игристым»
Мастер-класс «Девичник: гастрономические приключения с игристым»

Разве нужен повод для бранча в приятной и дружественной атмосфере? Женская компания единомышленников, красивые блюда и пузырьки в бокале — этот праздник точно принесет тебе море удовольствия, кучу пол...

по подписке
Гастрозавтрак в ресторане «Folk»
Гастрозавтрак в ресторане «Folk»

7 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться за большим столом, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Завтрак для тех, кто готов пол...

по подписке
Мастер-класс «Бенто торт»
Мастер-класс «Бенто торт»

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? – сборка бенто-торта по всем канона...

по подписке
Мастер-класс «Искусство создания украшений: жемчужное колье»
Мастер-класс «Искусство создания украшений: жемчужное колье»

Жемчужные украшения – прекрасное дополнение к любому образу. На мастер-классе ты под чутким руководством профессионального ювелира соберешься готовое изделие при помощи различных инструментов, а также...

по подписке
Мастер-класс «Бенто торт»
Мастер-класс «Бенто торт»

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? – сборка бенто-торта по всем канона...

по подписке
Мастер-класс «Цветы как искусство: большой букет в вегетативном стиле»
Мастер-класс «Цветы как искусство: большой букет в вегетативном стиле»

Вегетативный стиль – главный тренд в искусстве флористики. Ассиметричные, раскидистые, но при этом очень чувственные букеты максимально приближены к природе. При их сборке флористы не пользуются искус...

по подписке
Мастер-класс «Ручная лепка: цветочные стаканы»
Мастер-класс «Ручная лепка: цветочные стаканы»

Мастер-класс Novikov Art School по изготовлению стакана в форме тюльпана! Такой необычный стакан, созданный под чутким руководством мастера, будет радовать тебя и дарить весеннее настроение круглый го...

по подписке
Мастер-класс «Ручная лепка: чайная пара»
Мастер-класс «Ручная лепка: чайная пара»

Мастер-класс Novikov Art School по изготовлению набор из двух предметов (чашка и блюдце) для твоего любимого напитка: чая, кофе или какао. На мастер-классе ты: – узнаешь об особенностях работы с разн...

по подписке
Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Гастрономическая вечеринка со свечеварением

Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...

по подписке
Арт-бранч «Женщины-художницы: от Ренессанса до наших дней»
Арт-бранч «Женщины-художницы: от Ренессанса до наших дней»

Почему о великих художницах мы слышим гораздо реже, чем о великих художниках? Правда ли, что женщин в истории искусства были единицы? И есть ли какое-то особенное «женское» искусство? Это, а также ис...

по подписке
Мастер-класс «Love is in the air! Флористическое свидание»
Мастер-класс «Love is in the air! Флористическое свидание»

На мастер-классе в Novikov Space Art ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: – познако...

по подписке
Гастроужин в ресторане «Eva»
Гастроужин в ресторане «Eva»

7 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться за большим столом, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Ужин для тех, кто готов получа...

В Санкт-Петербурге

по подписке
Арт-завтрак «Цветы в искусстве: праздничная красота»
Арт-завтрак «Цветы в искусстве: праздничная красота»

Ты уже чувствуешь приближение весны и наступление праздников? Что может быть лучше, чем скинуть с себя груз тяжелого зимнего одеяния вместе с грустью от темных дней без солнца, холода и бушующего ветр...

по подписке
Дегустация «парфюмированных» вин
Дегустация «парфюмированных» вин

Проект «Нарочито просто» решил объединить приятное с приятным: вино и цветы. Сомелье Оксана Бурцева расскажет про сорта винограда, которые называют парфюмированными. Это самые ароматные вина с тонами...

по подписке
Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Гастрономическая вечеринка со свечеварением

Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...

по подписке
Мастер-класс «Запеченный фруктово-ягодный камамбер» и вино
Мастер-класс «Запеченный фруктово-ягодный камамбер» и вино

Кулинарный мастер-класс от сырного клуба Art du gout позволит совершить интересные гастрономические открытия с камамбером. У каждого гостя будет возможность приготовить свой камамбер с ягодами, конфи...

по подписке
Арт-завтрак «Вуди Аллен. Как обычный бруклинский мальчик стал легендой кино»
Арт-завтрак «Вуди Аллен. Как обычный бруклинский мальчик стал легендой кино»

На лекции ты погрузишься в удивительный мир этого выдающегося мастера кино. Узнаешь любопытные факты о его жизни и творчестве и о том, как обычный бруклинский мальчишка стал одним из величайших киноре...

по подписке
Мастер-класс «Дегустация летнего кофе с завтраком»
Мастер-класс «Дегустация летнего кофе с завтраком»

Тебя ждет мастер-класс от Андрея Рочева по разным способам заваривания и дегустация кофе. На мастер-классе ты узнаешь, как готовить и на каком зерне несколько образцов: – Кофе в гейзерной кофеварке ...

по подписке
Арт-завтрак «Звездная ночь: пейзаж исполнения желаний»
Арт-завтрак «Звездная ночь: пейзаж исполнения желаний»

Ты когда-нибудь думал о том, почему небо так завораживает? А почему именно ночное небо выглядит так романтично и загадочно? У Teach me! Art есть ответы на все вопросы. Хотим погрузить тебя в бесконеч...

В Екатеринбурге

по подписке
Сирена сатаны и роль женщин в истории развития саксофона
Сирена сатаны и роль женщин в истории развития саксофона

Лекция солистки ансамбля InterText Тамары Парамоновой в рамках концерта «Приручая воздух». Появление и распространение саксофона тесно связано с феминизмом «первой волны», индустриализацией в США и с...

по подписке
Ольфакторное искусство. Возможности запаха как медиума в рамках современного искусства
Ольфакторное искусство. Возможности запаха как медиума в рамках современного искусства

Первая часть серии лекций о парфюмерии в Музее Андеграунда. Анатомия обоняния представляет собой удивительную сложность механизмов, касающуюся взаимодействия мозга и носа для восприятия запахов и их ...

по подписке
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Тюльпаны»
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Тюльпаны»

Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...

по подписке
Magic beauty day
Magic beauty day

С 13.00 до 18.00 в Атриуме для тебя полезные и приятные мероприятия, посетить которые будет в удовольствие: 13.00-13.30 Мастер-класс «Как выглядеть весной сногсшибательно» от стилиста Оксаны Плонской...

по подписке
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Дама с цветком»
Творческий мастер-класс «Живопись. Акрил. Дама с цветком»

Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...

по подписке
Арт-ужин «Великие королевы на полотнах известных художников»
Арт-ужин «Великие королевы на полотнах известных художников»

В честь праздника 8 марта организаторы приглашают на арт-ужин, посвященный прекрасным женщинам! Программа вечера: Дегустация шампанского с клубникой и сырами; Арт-лекция от куратора выставочных проек...

по подписке
Художественный мастер-класс к 8 марта «Искусство вдохновения»
Художественный мастер-класс к 8 марта «Искусство вдохновения»

Организаторы приглашают на встречу, посвященную Международному женскому дню 8 марта! Они подготовили для тебя программу, которая погрузит в мир красоты и творчества. Будешь писать цветы, птиц и фрукты...

по подписке
Синдром хорошей девочки
Синдром хорошей девочки

А тебя в детстве учили, как стать хорошей девочкой? Наверняка, говорили, что надо прилежно учиться, не спорить со старшими, всегда уступать? И вроде бы неплохие советы. Но как все это «аукнулось» во ...

Вечеринки

Танцуй до упаду, собери девичник, проведи время со второй половинкой и не забывай – позитивные эмоции в Международный женский день - самое то! 

В Москве 

Молодость простит! 8 марта х Илья Куруч
Молодость простит! 8 марта х Илья Куруч

Весенний праздник 8 марта — время, когда природа просыпается от зимней спячки, а...

1930 Moscow

от 900₽

по подписке
Фестиваль «Маятник Фуко»
Фестиваль «Маятник Фуко»

Зубодробительное звучание, сумасшедшие танцы и мощный лайн-ап – в столицу после трёх лет возвращается легендарный рэп-фестиваль«Маятник Фуко». Это будет громко, ярко и красиво. На сцене обещают насто...

по подписке
Нефритовая весна
Нефритовая весна

ЦСИ М’АРС представит впечатляющий подарок любительницам современного искусства, модных лайвов и энергичных танцев: выступление признанных экспериментаторов в области электронной и живой музыки – коман...

по подписке
Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо / Концерт на Теплой Крыше
Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо / Концерт на Теплой Крыше

Самое романтичное путешествие вокруг света. Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо — Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти! ...

по подписке
Matthias Meyer
Matthias Meyer

В самый главный женский день в году, 8 марта, в клубе Treff8 выступит звезда мирового масштаба, резидент берлинского клуба Watergate, диджей и продюсер Matthias Meyer. Постоянный гость топовых клубов...

В Санкт-Петербурге

VIP MIX – Glam & Classic
VIP MIX – Glam & Classic

Приготовься к взрыву стиля, музыки и безудержного веселья на вечеринке, которая ...

Ресторан "Манеры", ул. Ефимова, 2

от 2500₽

Wonderland
Wonderland

Лейбл Phagamast представляет волшебное событие – фестиваль Wonderland уже 8 март...

Южная дорога, 8

от 2500₽

по подписке
Blackened Women's Day
Blackened Women's Day

Черный метал в первый месяц весны, в Международный женский день, вместе с Pechora, Ochag, Varhara и Плаха. Настанет время жечь костры и танцевать с тенью. На сцену выйдут проверенные группы, чтобы с...

по подписке
ON!SPRING
ON!SPRING

ON!SPRING - подключайся к весне правильно! Мощный коллаб PANDEMIC x SMENA 8 марта на территории Севкабеля в клубе SOUND. 14 Артистов из 7 питерских промо будут разносить всю ночь спина к спине аля B...

по подписке
Первая вечеринка MERCY
Первая вечеринка MERCY

Будут музыка, знакомства и подарки на одной из самых необычных площадок города — корабле «Летучий Голландец»! Тебя ждут сеты от любимых диджеев, нетворкинг для новых знакомств от «Right People», make...

по подписке
Бал Met Gala: Disney
Бал Met Gala: Disney

Каждая девушка помнит волшебные сказки Диснея, где было полным полно принцесс, прекрасных принцев, волшебства и любви. И куда же без очаровательных сил зла. 10 марта на один вечер ты сможешь перенест...

по подписке
Your New Night Korea-Party
Your New Night Korea-Party

Цвет настроения Pink! Встречай весну в самых розовых оттенках. На этой вечеринке тебя ждут: - Горячие танцы до самого утра - Лучшие танцевальные треки в стиле K-Pop и не только - Нереально красивое о...

по подписке
Гордей | «Концерт для Девочек»
Гордей | «Концерт для Девочек»

Гордей приглашает всех девочек и мальчиков на "Концерт для Девочек", чтобы отпраздновать начало весны 2024 года! На концерт тебя ждут песни исключительно о любви и весне! Будут новые песни Гордея, во...

В Екатеринбурге

Спектакли

Здесь говорят о чувствах,  о разлуке, о счастье и, конечно, о любви. Раздели яркие чувства, лови эмоции, летящие с театральных подмостков, и поделись своими впечатлениями с самыми близкими людьми.  

В Москве 

Свадьба
Свадьба

Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда?...

улица Арбат, 9с2, пространство Артэквар (вход со стороны Малого Афанасьевского переулка)

9500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...

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Отель "Националь" / зал "Московский", ул. Моховая, 15/1 строение 1

от 11500₽

Муж моей жены
Муж моей жены

Семейная разборка по-итальянски на троих Два мужа, одна жена и одна квартира в ...

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Театральный особнякъ

от 1000₽

Спектакль «Нецензурно»
Спектакль «Нецензурно»

Моноспектакль о судьбе итальянской замужней женщины. Пьеса мелодраматична и женщ...

Лаборатория современного театра

1500₽

по подписке
Диана. Миф
Диана. Миф

Принцесса Диана — самая популярная британка 20-го века, кумир миллионов людей во всем мире. Спустя четверть века после трагической гибели интерес к её фигуре не угасает: ежегодно снимаются художествен...

по подписке
24 плюс (возрастное ограничение)
24 плюс (возрастное ограничение)

Любовь без границ как попытка утопии. Классический любовный треугольник превращается в эксперимент по созданию нового мирового порядка. Половина пьесы – реальные монологи с автобиографическими момент...

В Санкт-Петербурге

Моноспектакль «UFO»
Моноспектакль «UFO»

Моноспектакль-терапия по пьесе Ивана Вырыпаева. Про что? - Безопасность - Тишин...

Театральное пространство «За нарисованным очагом», Арсенальная улица, 2, м. "Площадь Ленина"

1000₽

Чайка
Чайка

Пётр Шерешевский, режиссёр спектакля: «Чехов это уже культурный миф. Невозможно ...

Камерный театр Малыщицкого

от 1200₽

Оркестр | 8 марта
Оркестр | 8 марта

Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Жана Ануя и рассказывает о непростых че...

Курт

1200₽

Хотите сделать меня счастливой?
Хотите сделать меня счастливой?

Спектакль, вдохновленный перепиской Астрид Линдгрен и Сары Швардт. Этот проникн...

Театр Поколений

от 1100₽

Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо

Ты знал, что закон сохранения энергии, фундаментальный закон физики распространя...

Камерный театр Малыщицкого

от 1400₽

В Екатеринбурге

Выставки

Приобщайся к прекрасному в самый нежный праздник. Отправляйся на поиски вдохновения, ярких эмоций и весеннего настроения.  

В Москве 

Выставка «5 языков любви»
Выставка «5 языков любви»

Интерактивная выставка о взаимоотношениях из десяти мультимедийных инсталляций. ...

до
The Place

1000₽

Выставка «Дали & Пикассо»
Выставка «Дали & Пикассо»

На выставке представлена одна из самых больших в мире частных коллекций скульпту...

до
ул. Старая Басманная, 15/3, Сад Баумана, Путевой дворец Василия II

от 400₽

по подписке
Выставка «Искусство «Манга»
Выставка «Искусство «Манга»

Петербургская выставка, которая стала одним из самых посещаемых мероприятий 2023 года, теперь в Москве! Тебя ждет более 200 экспонатов из частных коллекций Европы, Японии и Китая: произведения искус...

по подписке
Фрида. Viva la vida!
Фрида. Viva la vida!

На выставке «Фрида. Viva la vida!» зрители увидят великолепный и динамичный мультимедиа спектакль – ожившие картины художницы в сопровождении очень откровенного рассказа от первого лица о её жизненных...

по подписке
1415
1415

Школа masters представляет персональную выставку мультидисциплинарной художницы Аси Заславской «1415». Название выставки отсылает к году написания самой первой датированной валентинки. Таким образом...

по подписке
Нескромное обаяние
Нескромное обаяние

«Нескромное обаяние» — персональная выставка Романа Резницкого, на которой представлены живописные работы последних лет. В основе его практики лежит идея совмещения изобразительной и популярной культу...

В Санкт-Петербурге

по подписке
Выставка «Микрокосм цифры»
Выставка «Микрокосм цифры»

Путешествие по причудливым и фантастическим мирам — 9 крупномасштабных digital и phygital инсталляций на 1500 квадратных метров в руинированном особняке 19 века в центре Петербурга. Каждый из художн...

по подписке
Днем с огнем...
Днем с огнем...

Название выставки обращено к известному фразеологизму «Днем с огнем не сыщешь», который обозначает поиск уникального предмета, артефакта столь редкого, что найти его не представляется возможным. В рав...

по подписке
Цветовое пространство/ CVET’2021
Цветовое пространство/ CVET’2021

Будь то фотография или кино, музыка или литература, Владислава Сафонова всегда интересует мир за гранью видимого, осязаемого, реального. Фотограф дополняет увиденное, добавляя к зрению свои мысли, эмо...

по подписке
Выставка «Секреты Джузеппе Арчимбольдо»
Выставка «Секреты Джузеппе Арчимбольдо»

Иммерсивный мультемедийный проект основан на объемных 3D картинах Джузеппе Арчимбольдо. Ты погрузишься в причудливый мир иллюзий с эффектом присутствия внутри анимационных инсталляций с фантасмагоричн...

по подписке
Полосатая гостиная
Полосатая гостиная

Выставка молодого петербургского художника Данила Дэге представляет серию живописных и графических работ, написанных автором в период его пребывания в Израиле, Испании и Грузии. Экспозиция воссозда...

В Екатеринбурге

по подписке
Юбилейная выставка Петра Фролова
Юбилейная выставка Петра Фролова

Петр Фролов – детальный художник-график, работает исключительно тушью. Его произведения отправляют зрителя в фантазийный мир, сказочное путешествие, из которого не хочется возвращаться. Каждая картина...

по подписке
Ведро с цветами
Ведро с цветами

Художник Дима Кудлай, известный под псевдонимом ЯПЁС, привез тебе по Серовской трассе фургон, полный нижнетагильских цветов и подозрительных типов. Дима Кудлай — молодой художник из Нижнего Тагила, ...

по подписке
Энди Уорхол. Самые знаменитые работы в стиле POP ART.
Энди Уорхол. Самые знаменитые работы в стиле POP ART.

В лаунже Международного центра искусств «Главный проспект» по многочисленным просьбам вновь представлены работы Энди Уорхолла. Во время прошлой выставки в галерее Главного проспекта его работы в стиле...

по подписке
Muzhik v shapke.Ризография
Muzhik v shapke.Ризография

Приглашаем вас познакомиться с творчеством художника Кирилла Бжедугова, известного вам под псевдонимом «Myzhik v shapke». Получив образование в Санкт-Петербурге, художник после перебрался в Печору, Р...

Кино

Отличный повод устроить свидание или выбраться с подругами. Выбирай подходящий фильм в заведении твоего города и счастливого 8 марта!

В Москве 

по подписке
Киноужин: «Париж, Техас» (1984)
Киноужин: «Париж, Техас» (1984)

Киноужин в «Едва знакомы». Меню на афише в карусели. О фильме: Идущий ниоткуда Трэвис знает, что у него есть семья, но не знает, что с момента его исчезновения прошло четыре года. Неистовые поиски ...

по подписке
Кинопоказ «Большая маленькая ложь» (сериал)
Кинопоказ «Большая маленькая ложь» (сериал)

Весь день в Nook coffee будут крутить «БМЛ». О сериале: На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших происшеств...

по подписке
Кинопоказ «Прогулка» (2003) + обсуждение с режиссером
Кинопоказ «Прогулка» (2003) + обсуждение с режиссером

О фильме: Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обы...

по подписке
Movie club: Bridget Jones's Diary
Movie club: Bridget Jones's Diary

Встречаем весну самым романтичным фильмом нулевых! Смотрим «Дневник Бриджет Джонс» на английском за бокалом игристого и практикуем язык. По желанию все вместе споем “All by myself”. А после просмотра...

по подписке
Кинопоказ «Храбрая сердцем» (2012)
Кинопоказ «Храбрая сердцем» (2012)

О фильме: Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказ...

В Санкт-Петербурге

Майя Дерен и современный музыкальный авангард
Майя Дерен и современный музыкальный авангард

Вечер симбиоза американского киноавангарда и современной экспериментальной музык...

FREEDOM

1500₽

по подписке
Кинопоказ «Красотка» (1990)
Кинопоказ «Красотка» (1990)

Закрытый кинопоказ в уютной гостиной ресторана в преддверии 8 марта. В билет входит попкорн, итальянские закуски и бокал игристого, а также спешл меню от шеф-повара ресторана Ильи Тен специально для...

по подписке
Кино в особняке: «Порочная связь» (2020)
Кино в особняке: «Порочная связь» (2020)

Кинопоказ на большом экране в особняке Гурьевых-Нарышкиных в атмосфере руинированных исторических интерьеров. О фильме: Когда Альдо и Ванда были молодыми, их жизнь напоминала сказку: Неаполь, море, л...

по подписке
Кинопоказ «Полночь в Париже» (2011)
Кинопоказ «Полночь в Париже» (2011)

О фильме: Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пи...

по подписке
Кинопоказ «Дьявол носит Прада» (2006)
Кинопоказ «Дьявол носит Прада» (2006)

О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йо...

по подписке
Кинопоказ «С любовью, Рози» (2014)
Кинопоказ «С любовью, Рози» (2014)

О фильме: Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются продолжить учёбу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со зв...

по подписке
Кинопоказ «Рататуй» (2007)
Кинопоказ «Рататуй» (2007)

О фильме: Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет ...

по подписке
Кинопоказ «Амели» (2001)
Кинопоказ «Амели» (2001)

О фильме: Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсе...

В Екатеринбурге

Забота

Забота о себе - это достойный вариант того, как провести 8 марта. Удели время своему здоровью и красоте, в длинных выходные можно себе позволить.  

В Москве 

Однодневный медитационный ретрит
Однодневный медитационный ретрит

Однодневный городской ретрит — для знакомства с медитацией и для углубления прак...

Шмитовский пр., 3, стр. 1, г

от 5000₽

Мягкая сила. Йога-девичник
Мягкая сила. Йога-девичник

Самый женственный праздник в теплой атмосфере «Праны» на Войковской. Мягкая пра...

Старопетровский проезд, 1с2

4000₽

Арт-терапия: коллаж «Маска»
Арт-терапия: коллаж «Маска»

Давным-давно Вселенная взорвалась и начала собирать коллаж из атомов, войдов и г...

Бар Тропа: сидр и мёд

от 100₽

по подписке
Медитационный ретрит-випассана онлайн
Медитационный ретрит-випассана онлайн

Однодневный городской ретрит — для знакомства с медитацией и для углубления практики, с чередованием теории и практики и тёплой, дружественной атмосферой. Это светский формат, исключающий религиозны...

В Санкт-Петербурге

Моноспектакль «UFO»
Моноспектакль «UFO»

Моноспектакль-терапия по пьесе Ивана Вырыпаева. Про что? - Безопасность - Тишин...

Театральное пространство «За нарисованным очагом», Арсенальная улица, 2, м. "Площадь Ленина"

1000₽

Психологический винный вечер
Психологический винный вечер

Новая и интересная психологическая программа, только для девушек. В этот вечер ...

Казанская 7В

3000₽

по подписке
Медитационный ретрит-випассана онлайн
Медитационный ретрит-випассана онлайн

Однодневный городской ретрит — для знакомства с медитацией и для углубления практики, с чередованием теории и практики и тёплой, дружественной атмосферой. Это светский формат, исключающий религиозны...

В Екатеринбурге

Теперь ты знаешь, куда отправиться праздновать 8 марта. Смотри еще больше событий на праздничную неделю и не только в нашем приложении :)

Что есть в статье:

  1. Концерты
  2. Пушкинская карта 
  3. Стендап
  4. Самое странное
  5. Лекции и мастер-классы (с едой тоже)
  6. Вечеринки
  7. Спектакли
  8. Выставки
  9. Кино
  10. Забота

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