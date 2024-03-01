Куда сходить на 8 марта: праздничная подборка от «Кавра»

Как отметить 8 марта, кроме семейных застолий и рядового похода в ресторан? Поговорим о самых ярких событиях праздничной неделе. Будет и смех, и громкая музыка, и странные события, и, конечно, забота о себе.
Концерты
Музыкальный вечер станет незабываемым подарком или романтическим сюрпризом. Проведи этот праздник в атмосфере тепла, любви и весны. Заряжайся позитивом в нашей музыкальной подборке:
В Москве
Отмечаем главный праздник весны в тропической оранжерее ВДНХ при 1000 свечей на ...
от 1750₽
Не просто кавер-группа, а полноценное развлекательное музыкальное шоу. «Сборище...
от 2500₽
Тебя ждут легендарные песни Италии в исполнении самого необычного оркестра стран...
от 2300₽
Страсть, которой наполнены джазовые композиции, не имеет границ, как наша необъя...
от 1300₽
Отмечаем главный праздник весны при свечах с шедеврами вальсов в роскошном дворц...
от 4000₽
Хотел бы ты оказаться в Нью-Йорке 50-60-х годов? Среди ярких огней и небоскребов...
от 2900₽
Она начала петь в простеньком кабаре в тринадцать лет, в двадцать стала звездой ...
от 2600₽
Праздничный джазовый вечер "MAGIC JAZZ" при свечах в уютном винтажном лофте. Вы...
от 1800₽
Тебя ждут легендарные песни Франции в исполнении самого необычного оркестра стра...
от 2200₽
Отмечаем главный праздник весны при свечах с шедеврами вальсов в роскошном дворц...
от 4000₽
В Санкт-Петербурге
Приглашаем всех представительниц прекрасного пола и их кавалеров на борт ретро-т...
от 3000₽
Тебя ждет концерт, программу которого составили жемчужины классической музыки: ш...
от 1500₽
Большой концерт в Санкт-Петербурге! Сюзанна презентует новые песни и любимые х...
от 1700₽
Праздничный концерт в честь 339-летия со дня рождения Баха. Насладись знамениты...
от 2000₽
Встречаем праздник весны на самом теплом и романтическом месте Петербурга — в ор...
от 1800₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2000₽
«Русские Музыкальные Сезоны» представляют новый цикл событий в роскошных интерье...
от 3500₽
В Екатеринбурге
Праздник весны, торжество новых надежд и предвкушение приятных сюрпризов от грядущего сезона отмечается весенним концертом! На импровизированной сцене «Самоцвета» выступят музыканты и исполнители не...
!При себе иметь паспорт! 8 марта в Нью Баре праздник весны, посвящённый прекрасным, любимым дамам. Влюбляйся, танцуй, пой и предвкушай скорое появление тёплых дней! Тебя ждут лайвы от групп локально...
"ПАНОРАМА" - супер комфортный фестиваль, предлагающий вместе провести уютный и в меру шумный инди-рок вечер в любимом баре. 8 марта в родном Синдроме выступят четыре непохожих, но одинаково достойных...
Женский день! Поздравим прекрасных представительниц человечества с их праздником! На сцене: SHORTDRINKS Double Bubble СКАЗКИ Band Вход для дам - БЕСПЛАТНЫЙ Вход для мужчин - 300 Оплата при входе...
Пушкинская карта
Отличный шанс для саморазвития и ярких впечатлений в этот нежный праздник. Мы, конечно, не Пушкины, но знаем, где купить билетики не за свой счет:
В Москве
Мультимедийный концерт «От Disney до Marvel» камерного оркестра Nella Musica с видеоинсталляцией. Музыка из фильмов: «Вверх», «Белоснежка», «Аладдин», «Холодное сердце», «Моана», «Золушка», «Анастас...
В пластическом спектакле «Наедине с собой» хореографы Анна Дельцова и Александр Тронов обратились к поэзии Иосифа Бродского. Его стихотворения предлагают множество вариаций прочтения и дают простор дл...
В Санкт-Петербурге
Трем пингвинам, живущим на льдине в холодной Антарктике и постоянно ссорящимся друг с другом, Белая Голубка приносит весть: Бог устал от вечной вражды людей и животных и решил обрушить на землю потоп....
В Екатеринбурге
Любовь (?) как уважение, любовь как благодарность, любовь как почитание, рожденн...
700₽
Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...
Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...
Стендап
Проведи время с друзьями или второй половинкой в неформальной, весёлой обстановке, чтобы получить позитивные эмоции и заряд бодрости. В подборке тебя ждут как тематические выступления, приуроченные к 8 марта, так и просто хорошие шутки :)
В Москве
Мероприятие, которое можно посетить всей семьей. На сцене отборный юмор от опытн...
450₽
Роман Косицын - Stand Up на ТНТ, Прожарка и Roast Battle на ютуб-канале Labelcom...
от 1200₽
Шоу начинающих комиков. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Посадка...
300₽
Выступают участники популярных проектов ТНТ, звезды СТС, Labelcom, YouTube. За о...
от 500₽
В Санкт-Петербурге
Тебя ждет классический стендап, где полюбившиеся комики за прошедший месяц, учас...
600₽
Праздничный Stand Up концерт В эту пятницу комики соберутся, чтобы рассказать л...
500₽
Женская комедия — лучшие девушки российского стендапа поднимут абсолютно разные ...
650₽
Карина Мейханаджян - участница проектов: «Женский стендап» на ТНТ, шоу «Загоны» ...
от 3000₽
Карина Мейханаджян - участница проектов: «Женский стендап» на ТНТ, шоу «Загоны» ...
от 3000₽
В Екатеринбурге
В преддверии самого нежного праздника, приглашаем дам и их спутников послушать л...
500₽
Женский день в Pravda bar, да-да, как в бане! И жарко будет тоже как в бане. Л...
600₽
Самое странное
Специально для тех, кто слишком крут для цветочков и блесточек, суровая и брутальная дичь-подборка.
В Москве
Концерт с Dhira Gauranga, в котором участвуют не только музыканты, но и зрители....
3000₽
«Клюква Шоу» — амбициозный музыкальный проект, вышедший в оффлайн из интернета. ...
от 1000₽
Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые - это мы - люди, странные...
от 2100₽
Хулиганский спектакль — фантасмагорический алкотрип в «Пушкинских горах». Писатель Борис Алиханов, лирический герой Сергея Довлатова, устраивается работать экскурсоводом в музей-заповедник «Пушкинск...
Спектакль создан по остроумным, порой парадоксальным и во многом автобиографичным рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. В них с иронией говорится о проблемах, не понаслышке знакомых миллениалам: как...
Хулиганский спектакль — фантасмагорический алкотрип в «Пушкинских горах». Писатель Борис Алиханов, лирический герой Сергея Довлатова, устраивается работать экскурсоводом в музей-заповедник «Пушкинск...
В Санкт-Петербурге
"Женщина в песках" - это экспериментальное театральное событие, которое воплощае...
1000₽
Пост-блэк мюзикл Гражданин США Джастин Дуглас, страдающий тяжелыми формами зави...
от 800₽
Спектакль по мотивам пьесы Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате". Жуткова...
от 800₽
В Екатеринбурге
Сайт-специфик спектакль «Тело театра» представляет собой «бродилку» по зданию первого городского театра Екатеринбурга. В основу спектакля легли реальные истории здания и связанных с ним людей. Режиссе...
Лекции и мастер-классы (с едой тоже)
8 марта – хороший повод провести время с пользой в кругу единомышленников. Приобщайся к чему-то новому, знакомься, расширяй кругозор, получи и подари положительные эмоции от процесса и результата.
В Москве
На мастер-классе ты своими руками соберешь букет для любимой. Мастер поможет подобрать цветы, собрать их в гармоничную композицию и затем аккуратно упаковать. На мастер-классе ты: – познакомишься с ...
На мастер-классе от студии My Hygge Box ты на два часа окунешься в мир шоколада и какао с головой. В программе: – Варка настоящего какао на элитном bean-to-bar-сырье; – Интересный рассказ о пути кака...
Разве нужен повод для бранча в приятной и дружественной атмосфере? Женская компания единомышленников, красивые блюда и пузырьки в бокале — этот праздник точно принесет тебе море удовольствия, кучу пол...
7 незнакомых людей соберутся за одним столом, чтобы познакомиться и пообщаться за большим столом, попробовать блюда и даже сыграть в увлекательную гастрономическую игру. Завтрак для тех, кто готов пол...
На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? – сборка бенто-торта по всем канона...
Жемчужные украшения – прекрасное дополнение к любому образу. На мастер-классе ты под чутким руководством профессионального ювелира соберешься готовое изделие при помощи различных инструментов, а также...
На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? – сборка бенто-торта по всем канона...
Вегетативный стиль – главный тренд в искусстве флористики. Ассиметричные, раскидистые, но при этом очень чувственные букеты максимально приближены к природе. При их сборке флористы не пользуются искус...
Мастер-класс Novikov Art School по изготовлению стакана в форме тюльпана! Такой необычный стакан, созданный под чутким руководством мастера, будет радовать тебя и дарить весеннее настроение круглый го...
Мастер-класс Novikov Art School по изготовлению набор из двух предметов (чашка и блюдце) для твоего любимого напитка: чая, кофе или какао. На мастер-классе ты: – узнаешь об особенностях работы с разн...
Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...
Почему о великих художницах мы слышим гораздо реже, чем о великих художниках? Правда ли, что женщин в истории искусства были единицы? И есть ли какое-то особенное «женское» искусство? Это, а также ис...
На мастер-классе в Novikov Space Art ты вместе со своей парой создашь уникальные цветочные композиции, но самое главное – почувствуешь радость совместного творчества. На мастер-классе ты: – познако...
В Санкт-Петербурге
Ты уже чувствуешь приближение весны и наступление праздников? Что может быть лучше, чем скинуть с себя груз тяжелого зимнего одеяния вместе с грустью от темных дней без солнца, холода и бушующего ветр...
Проект «Нарочито просто» решил объединить приятное с приятным: вино и цветы. Сомелье Оксана Бурцева расскажет про сорта винограда, которые называют парфюмированными. Это самые ароматные вина с тонами...
Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...
Кулинарный мастер-класс от сырного клуба Art du gout позволит совершить интересные гастрономические открытия с камамбером. У каждого гостя будет возможность приготовить свой камамбер с ягодами, конфи...
На лекции ты погрузишься в удивительный мир этого выдающегося мастера кино. Узнаешь любопытные факты о его жизни и творчестве и о том, как обычный бруклинский мальчишка стал одним из величайших киноре...
Тебя ждет мастер-класс от Андрея Рочева по разным способам заваривания и дегустация кофе. На мастер-классе ты узнаешь, как готовить и на каком зерне несколько образцов: – Кофе в гейзерной кофеварке ...
В Екатеринбурге
Лекция солистки ансамбля InterText Тамары Парамоновой в рамках концерта «Приручая воздух». Появление и распространение саксофона тесно связано с феминизмом «первой волны», индустриализацией в США и с...
Первая часть серии лекций о парфюмерии в Музее Андеграунда. Анатомия обоняния представляет собой удивительную сложность механизмов, касающуюся взаимодействия мозга и носа для восприятия запахов и их ...
Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...
С 13.00 до 18.00 в Атриуме для тебя полезные и приятные мероприятия, посетить которые будет в удовольствие: 13.00-13.30 Мастер-класс «Как выглядеть весной сногсшибательно» от стилиста Оксаны Плонской...
Научиться рисовать можно в любом возрасте, а лучше всего это делать на творческих мастер-классах художественного проекта «ART MANIA». На мастер-классе ты познакомишься с базовыми живописными приемами...
В честь праздника 8 марта организаторы приглашают на арт-ужин, посвященный прекрасным женщинам! Программа вечера: Дегустация шампанского с клубникой и сырами; Арт-лекция от куратора выставочных проек...
Организаторы приглашают на встречу, посвященную Международному женскому дню 8 марта! Они подготовили для тебя программу, которая погрузит в мир красоты и творчества. Будешь писать цветы, птиц и фрукты...
Вечеринки
Танцуй до упаду, собери девичник, проведи время со второй половинкой и не забывай – позитивные эмоции в Международный женский день - самое то!
В Москве
Весенний праздник 8 марта — время, когда природа просыпается от зимней спячки, а...
от 900₽
Зубодробительное звучание, сумасшедшие танцы и мощный лайн-ап – в столицу после трёх лет возвращается легендарный рэп-фестиваль«Маятник Фуко». Это будет громко, ярко и красиво. На сцене обещают насто...
ЦСИ М’АРС представит впечатляющий подарок любительницам современного искусства, модных лайвов и энергичных танцев: выступление признанных экспериментаторов в области электронной и живой музыки – коман...
Самое романтичное путешествие вокруг света. Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо — Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти! ...
В Санкт-Петербурге
Приготовься к взрыву стиля, музыки и безудержного веселья на вечеринке, которая ...
от 2500₽
Лейбл Phagamast представляет волшебное событие – фестиваль Wonderland уже 8 март...
от 2500₽
Черный метал в первый месяц весны, в Международный женский день, вместе с Pechora, Ochag, Varhara и Плаха. Настанет время жечь костры и танцевать с тенью. На сцену выйдут проверенные группы, чтобы с...
ON!SPRING - подключайся к весне правильно! Мощный коллаб PANDEMIC x SMENA 8 марта на территории Севкабеля в клубе SOUND. 14 Артистов из 7 питерских промо будут разносить всю ночь спина к спине аля B...
Будут музыка, знакомства и подарки на одной из самых необычных площадок города — корабле «Летучий Голландец»! Тебя ждут сеты от любимых диджеев, нетворкинг для новых знакомств от «Right People», make...
Каждая девушка помнит волшебные сказки Диснея, где было полным полно принцесс, прекрасных принцев, волшебства и любви. И куда же без очаровательных сил зла. 10 марта на один вечер ты сможешь перенест...
Цвет настроения Pink! Встречай весну в самых розовых оттенках. На этой вечеринке тебя ждут: - Горячие танцы до самого утра - Лучшие танцевальные треки в стиле K-Pop и не только - Нереально красивое о...
В Екатеринбурге
Никакой унылой ностальгии по ушедшей молодости! Самый большой танцпол города и все легендарные хиты! Будь вечно молодым! Дух Свободы, девушки как звёзды и кислотный DJ - всё здесь, в 10 минутах от цен...
Спектакли
Здесь говорят о чувствах, о разлуке, о счастье и, конечно, о любви. Раздели яркие чувства, лови эмоции, летящие с театральных подмостков, и поделись своими впечатлениями с самыми близкими людьми.
В Москве
Театр Иммерсив играет свадьбу, и ты приглашен. Танцы? Танцы будут. Вкусная еда?...
9500₽
Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...
от 11500₽
Семейная разборка по-итальянски на троих Два мужа, одна жена и одна квартира в ...
от 1000₽
Моноспектакль о судьбе итальянской замужней женщины. Пьеса мелодраматична и женщ...
1500₽
Принцесса Диана — самая популярная британка 20-го века, кумир миллионов людей во всем мире. Спустя четверть века после трагической гибели интерес к её фигуре не угасает: ежегодно снимаются художествен...
В Санкт-Петербурге
Моноспектакль-терапия по пьесе Ивана Вырыпаева. Про что? - Безопасность - Тишин...
1000₽
Пётр Шерешевский, режиссёр спектакля: «Чехов это уже культурный миф. Невозможно ...
от 1200₽
Спектакль поставлен по одноимённой пьесе Жана Ануя и рассказывает о непростых че...
1200₽
Спектакль, вдохновленный перепиской Астрид Линдгрен и Сары Швардт. Этот проникн...
от 1100₽
Ты знал, что закон сохранения энергии, фундаментальный закон физики распространя...
от 1400₽
В Екатеринбурге
Стареющий киноактер явился жить в родной город, где он может похвастать своими ...
от 800₽
Это спектакль-праздник о том, что ты рассказываешь лучшей подруге, когда вышла замуж. На сцене две закадычные подруги за бутылочкой белого вспоминают и хохочут над тем, как мечтали о принце на белом к...
Выставки
Приобщайся к прекрасному в самый нежный праздник. Отправляйся на поиски вдохновения, ярких эмоций и весеннего настроения.
В Москве
Интерактивная выставка о взаимоотношениях из десяти мультимедийных инсталляций. ...
1000₽
На выставке представлена одна из самых больших в мире частных коллекций скульпту...
от 400₽
Петербургская выставка, которая стала одним из самых посещаемых мероприятий 2023 года, теперь в Москве! Тебя ждет более 200 экспонатов из частных коллекций Европы, Японии и Китая: произведения искус...
На выставке «Фрида. Viva la vida!» зрители увидят великолепный и динамичный мультимедиа спектакль – ожившие картины художницы в сопровождении очень откровенного рассказа от первого лица о её жизненных...
Школа masters представляет персональную выставку мультидисциплинарной художницы Аси Заславской «1415». Название выставки отсылает к году написания самой первой датированной валентинки. Таким образом...
В Санкт-Петербурге
Путешествие по причудливым и фантастическим мирам — 9 крупномасштабных digital и phygital инсталляций на 1500 квадратных метров в руинированном особняке 19 века в центре Петербурга. Каждый из художн...
Название выставки обращено к известному фразеологизму «Днем с огнем не сыщешь», который обозначает поиск уникального предмета, артефакта столь редкого, что найти его не представляется возможным. В рав...
Будь то фотография или кино, музыка или литература, Владислава Сафонова всегда интересует мир за гранью видимого, осязаемого, реального. Фотограф дополняет увиденное, добавляя к зрению свои мысли, эмо...
Иммерсивный мультемедийный проект основан на объемных 3D картинах Джузеппе Арчимбольдо. Ты погрузишься в причудливый мир иллюзий с эффектом присутствия внутри анимационных инсталляций с фантасмагоричн...
В Екатеринбурге
Петр Фролов – детальный художник-график, работает исключительно тушью. Его произведения отправляют зрителя в фантазийный мир, сказочное путешествие, из которого не хочется возвращаться. Каждая картина...
Художник Дима Кудлай, известный под псевдонимом ЯПЁС, привез тебе по Серовской трассе фургон, полный нижнетагильских цветов и подозрительных типов. Дима Кудлай — молодой художник из Нижнего Тагила, ...
В лаунже Международного центра искусств «Главный проспект» по многочисленным просьбам вновь представлены работы Энди Уорхолла. Во время прошлой выставки в галерее Главного проспекта его работы в стиле...
Кино
Отличный повод устроить свидание или выбраться с подругами. Выбирай подходящий фильм в заведении твоего города и счастливого 8 марта!
В Москве
Киноужин в «Едва знакомы». Меню на афише в карусели. О фильме: Идущий ниоткуда Трэвис знает, что у него есть семья, но не знает, что с момента его исчезновения прошло четыре года. Неистовые поиски ...
Весь день в Nook coffee будут крутить «БМЛ». О сериале: На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. История о нескольких месяцах, предшествовавших происшеств...
О фильме: Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обы...
Встречаем весну самым романтичным фильмом нулевых! Смотрим «Дневник Бриджет Джонс» на английском за бокалом игристого и практикуем язык. По желанию все вместе споем “All by myself”. А после просмотра...
В Санкт-Петербурге
Вечер симбиоза американского киноавангарда и современной экспериментальной музык...
1500₽
Закрытый кинопоказ в уютной гостиной ресторана в преддверии 8 марта. В билет входит попкорн, итальянские закуски и бокал игристого, а также спешл меню от шеф-повара ресторана Ильи Тен специально для...
Кинопоказ на большом экране в особняке Гурьевых-Нарышкиных в атмосфере руинированных исторических интерьеров. О фильме: Когда Альдо и Ванда были молодыми, их жизнь напоминала сказку: Неаполь, море, л...
О фильме: Писатель и безнадежный романтик, уверенный в том, что должен был жить в 1920-е годы, приезжает в Париж со своей возлюбленной на каникулы и попадает в прошлое. Встречаясь там с Хемингуэем, Пи...
О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йо...
О фильме: Рози и Алекс были лучшими друзьями с детства, и теперь, по окончании школы, собираются продолжить учёбу в университете. Однако в их судьбах происходит резкий поворот, когда после ночи со зв...
О фильме: Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет ...
В Екатеринбурге
Премьерный показ фильма «Фрау» и обсуждение с режиссером Любовью Мульменко. Иван работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в «бабушкиной» квартире, слушает советские пластинки и воображает себя ...
Забота
Забота о себе - это достойный вариант того, как провести 8 марта. Удели время своему здоровью и красоте, в длинных выходные можно себе позволить.
В Москве
Однодневный городской ретрит — для знакомства с медитацией и для углубления прак...
от 5000₽
Самый женственный праздник в теплой атмосфере «Праны» на Войковской. Мягкая пра...
4000₽
Давным-давно Вселенная взорвалась и начала собирать коллаж из атомов, войдов и г...
от 100₽
В Санкт-Петербурге
Моноспектакль-терапия по пьесе Ивана Вырыпаева. Про что? - Безопасность - Тишин...
1000₽
Новая и интересная психологическая программа, только для девушек. В этот вечер ...
3000₽
В Екатеринбурге
Театр Таро - психологический тренинг, в котором на несколько часов можно стать Императором, Шутом, Дьяволом, Солнцем и даже целым Миром. Мероприятие состоит из двух частей: лекция и практика. Во втор...
Теперь ты знаешь, куда отправиться праздновать 8 марта. Смотри еще больше событий на праздничную неделю и не только в нашем приложении :)