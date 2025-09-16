На мастер-классе ты сваришь настоящее какао на элитном bean to bar сырье, приготовишь трюфели из натурального тертого какао ароматического сорта и узнаешь о пути какао бобов от произрастания до нашей чашки. Каждый участник уйдет с коробочкой собственноручно приготовленных трюфелей и настоящим какао бобом. Также ты с закрытыми окунёшься в мир cocoa meditation с премиальным шоколадом. А чаши ручной работы создадут особую атмосферу тепла и уюта. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.