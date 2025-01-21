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[отменено] Муж моей жены

Театральный особнякъ
ул. Библиотечная, д. 23

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2250₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Семейная разборка по-итальянски на троих. Два мужа, одна жена и одна квартира в Италии. Что делать? Конечно же разобраться здесь и сейчас! Итальянская комедия, наполненная яркими эмоциями и безудержным весельем. Любимые песни Адриано Челентано, Рики и Повери, а также Тото Кутуньо — танцы и номера — сделают твой вечер незабываемым и по-итальянски горячим...

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Комментарии

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Павел
28 декабря 2024, 18:49

Необычный спектакль в маленьком помещении. Один раз сходить можно для разнообразия).

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Дмитрий
7 февраля 2024, 22:10

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