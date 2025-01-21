Внимание: отмена мероприятия. Семейная разборка по-итальянски на троих. Два мужа, одна жена и одна квартира в Италии. Что делать? Конечно же разобраться здесь и сейчас! Итальянская комедия, наполненная яркими эмоциями и безудержным весельем. Любимые песни Адриано Челентано, Рики и Повери, а также Тото Кутуньо — танцы и номера — сделают твой вечер незабываемым и по-итальянски горячим...