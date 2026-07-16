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Мама, я в Москве

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль создан по остроумным, порой парадоксальным и во многом автобиографичным рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. В них с иронией говорится о проблемах, не понаслышке знакомых миллениалам: как человеку из провинции приспособиться к современным ритмам и реалиям мегаполиса? как существовать молодой независимой женщине в мире, где феминизм соседствует с патриархальными устоями? Героиня моноспектакля не выходит на пикеты за женские права и не любит феминитивы. Она просто живёт в недавно построенной высотке в Красногорске, смотрит в окно, разговаривает с соседями и мечтает. Дина Губайдуллина сама озвучивает свои тексты. В полтора часа сценического времени она объединяет события целого дня, наполненного путешествиями по городу, случайными встречами со странными и не очень людьми. Её героиня вспоминает детство, оценивает своё поведение со стороны и вовлекает публику в происходящее. Продолжительность – 1 час 10 минут.

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