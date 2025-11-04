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Чайка

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Пётр Шерешевский, режиссёр спектакля: «Чехов это уже культурный миф. Невозможно ставить его пьесы, не ощущая, что эти истории рассказаны сотни раз за прошедший век разными театральными языками. Прикасаясь к его пьесам, как к мифу, рассказываешь про время. Это как наложение друг на друга нескольких слайдов. Сквозь ощущение «сегодня» проглядывает Чеховское время и между ними весь минувший век». «Чайка» в спектакле КТМ представляется партитурой для ансамбля живых голосов. Артисты балансируют на грани между отстраненным существованием и глубоким проживанием своих ролей. Такой приём даёт совершенно новое восприятие известного текста, в очередной раз открывая и переосмысляя его. Продолжительность спектакля: 2 часа 55 минут с антрактом.

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