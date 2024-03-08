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Концерт на крыше «Deja-vu на высоте»

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5500₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Тебя ждут легендарные песни Франции в исполнении самого необычного оркестра страны Imperialis Orchestra. Неизведанные улочки Парижа, двое влюбленных, чашка кофе и целый вечер впереди. Две француженки с собачками, утренние круассаны и чай. Или ночной Париж, огни огромного города, переполненные молодежью бары, уличная музыка. Программа «Deja-vu» Imperialis Orchestra— это атмосфера французского шарма, романтики, любви… Волнующий звук скрипки перенесёт тебя на вершину La tour Eiffel, откуда ты увидишь всю величину и красоту одного из самых загадочных городов Европы. Легендарная музыка французских исполнителей: Édith Piaf, Charles Aznavour, Isabelle Geffroy (Zaz), а также музыка из мюзикла «Notre-Dame de Paris». Изысканные и яркие, они исполнят лучшее в ярком и свежем прочтении. И Париж заиграет яркими цветами — прямо в центре Москвы на закрытой Крыше. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждет панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей с 16:00 Начало концерта в 17:00

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