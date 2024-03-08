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Музыкальное путешествие в Сан-Ремо на крыше

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 2900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Тебя ждут легендарные песни Италии в исполнении самого необычного оркестра страны Imperialis Orchestra. Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо — Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти. Соло саксофона, струнных и вокала, мощные аккорды клавиш, и незабываемые ритмы ударных в самом центре Москвы. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждет панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей за час до начала концерта.

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