Тебя ждут легендарные песни Италии в исполнении самого необычного оркестра страны Imperialis Orchestra. Новая жизнь мегахитов звёзд Сан-Ремо — Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди и Эроса Рамаццоти. Соло саксофона, струнных и вокала, мощные аккорды клавиш, и незабываемые ритмы ударных в самом центре Москвы. Внимание: Крыша полностью оснащена навесом и утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждет панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар. Сбор гостей за час до начала концерта.