Спектакль, вдохновлённый перепиской Астрид Линдгрен и Сары Швардт. Этот проникновенный и трогательный эпистолярный диалог завязался в 1971 году, когда Астрид было 63 года, а Саре 12 . Разница в 50 лет совсем не мешала их дружбе и откровенному разговору о жизни, любви, свободе и Боге — переписка, замирая и возобновляясь, прекратился лишь со смертью писательницы в 2002 году. Благодаря ей, ты узнаешь Астрид Линдгрен с абсолютно новой, неизвестной стороны, а главное, поймешь, как важно не учить, не советовать, не осуждать, а просто разговаривать друг с другом...