Гастро-бар с панорамным видом и живой музыки. В баре ты найдёшь: • 12 сортов разливного пива: Немецкое, Чешское и отечественный крафт • Винный шкаф на 800 бутылок • А также бармены порадуют тебя коктейльной классикой кинофильмов: Белый Русский, Космополитен, Джеймс Бонд, Олд Фешн, Манхэттен, Том Коллинз и еще 18 коктейлей ПН-ЧТ: 15:00–00:00 ПТ-СБ: 15:00–05:00 Воскресенье: 15:00–00:00 https://www.rivers.bar/
Карта места...
Замечательное место с широким выбором напитков: пиво на кранах, вино из огромного шкафа и коктейльная карта. Вкусно и по домашнему)