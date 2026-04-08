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Риверс

Москва, Нагатинская наб., 32, корп. 1

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Гастро-бар с панорамным видом и живой музыки. В баре ты найдёшь: • 12 сортов разливного пива: Немецкое, Чешское и отечественный крафт • Винный шкаф на 800 бутылок • А также бармены порадуют тебя коктейльной классикой кинофильмов: Белый Русский, Космополитен, Джеймс Бонд, Олд Фешн, Манхэттен, Том Коллинз и еще 18 коктейлей ПН-ЧТ: 15:00–00:00 ПТ-СБ: 15:00–05:00 Воскресенье: 15:00–00:00 https://www.rivers.bar/
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Комментарии

K
Konstantin
3 августа 2024, 23:43

Замечательное место с широким выбором напитков: пиво на кранах, вино из огромного шкафа и коктейльная карта. Вкусно и по домашнему)

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