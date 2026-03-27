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Гастрономическая вечеринка со свечеварением

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым вином; – Варение свечи в настоящих деревянным спилах, которая будет радовать тебя более 45 часов (в свече будет деревянный фитиль с имитацией звука потрескивания камина); – Правильный выбор аромата для свечи (цветочные, древесные, фруктовые запахи) и интенсивности; – Украшение свечи натуральными материалами из биосада студии: сушеные цветы розы, лаванды, статицы, мимозы, клевера, зелёные листочки эвкалипта, фисташкового дерева и другие украшения. Продолжительность мастер-класса: 2-3 часа.

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