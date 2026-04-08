Сидрерия-мидерия от создателей бара Howard Loves Craft. Тут очень много сидра и мёда:) Здесь регулярно проходят различные концерты, лекции, а также дегустации с обсуждениями новинок. В барной карте — крафтовые яблочные сидры и пуаре из разных стран. Ассортимент немаленький, но опытные консультанты на баре обязательно помогут с выбором. Также здесь представлена большая подборка напитков на основе меда: от нетривиальных медовух с вишней и шоколадом до лимитированного меда, выдержанного в бочке, и смузи-меда с киви и яблоком. Режим работы: ПН-ЧТ: 14:00–00:00 Пятница: 14:00–02:00 Суббота: 12:00–02:00 Воскресенье: 12:00–00:00