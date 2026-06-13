Моноспектакль UFO
улица Николя Рубцова, дом 5
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Медитативный и терапевтический соло-спектакль про такие важные аспекты нашей жизни, как безопасность, свобода, любовь, прощение и предназначение. На сцене перед нами — люди разных возрастов, профессий и социального положения. Их всех объединяет одно — встреча с внеземной цивилизацией, которая оставила глубокий след в их мироощущении. Эти переживания радикально изменили их жизнь и заставили задуматься о смысле существования.
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Комментарии
Олеся10 марта 2024, 16:29
Не ожидала, что найдёт во мне такой мощный отклик! Здорово! Действительно, терапия
❤❤❤