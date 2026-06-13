Медитативный и терапевтический соло-спектакль про такие важные аспекты нашей жизни, как безопасность, свобода, любовь, прощение и предназначение. На сцене перед нами — люди разных возрастов, профессий и социального положения. Их всех объединяет одно — встреча с внеземной цивилизацией, которая оставила глубокий след в их мироощущении. Эти переживания радикально изменили их жизнь и заставили задуматься о смысле существования.