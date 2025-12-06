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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Обыкновенное чудо

Камерный театр Малыщицкого
ул. Восстания, 41

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Ты знал, что закон сохранения энергии, фундаментальный закон физики распространяется и на любовь? Любовь – это дар свыше, это талант. И, подобно творениям великих мастеров — великим книгам и полотнам, любовь живет вечно. Те, кому дан талант любить, и те, кто способен отвечать на любовь, проживают свои жизни в особом мире, где происходят чудеса и сбываются желания. Обоюдная любовь – гармоничная система, защитная аура. И даже если из пары любящих один уходит в небытие, аккумулированное ими чувство не исчезает. Переходя на космический уровень, их любовь становится частью вселенской энергии, которая не только сохраняется сама, но и сохраняет от бед всех нас… Продолжительность спектакля 2 часа 5 минут без антракта.

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