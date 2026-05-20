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С чем есть Дичь?

Разбираемся с самой неоднозначной кавровой подборкой: кто стучит со дна?

Что будет в статье:

  1. - Андеграундная сцена
  2. - А потяжелее?
  3. - Магия
  4. - Театральная изнанка
  5. - Человек человеку квест
  6. - 18 + но не тот
  7. - Рукоприкладство

Питательные супчики лекций, искрящаяся газировка концертов, первое-второе спектаклей-кинопоказов — понятное меню любой афиши. И среди этой благопристойности — что-то живое, копошащееся, неощипанное. А тебя спрашивают: будешь?

Название у подборки говорящее: чтобы употребить дичь нужно поработать, это тебе не полуфабрикаты. Сюда попадают неформатные события, о которых почти невозможно сформировать ожидания.

Что андроид делает в баре?

Что такое «жиз-кор» от группы ПЫЖ?

Рейв-сказка — это как?

Да кто ж его знает. Это может быть круто. Это может быть полным отстоем. Нельзя подготовиться заранее и просто «провести приятный вечер». Но это точно запомнится.

А теперь давай глянем, какие именно события обитают под ковром Кавра.

Андеграундная сцена

«Утка-маляр решила выпить зайти в бар» (с) Есть Есть Есть

Это те самые «широко известные в узких кругах». Исполнители и команды, играющие самобытную музыку по клубам и барам. Достаточное известные, чтобы собирать фанатов, но достаточно подпольные, чтобы концерты не превращались в отработанные программы.

Может быть, басист напьётся, и слушатели получат незапланированную акустику.

Может быть, тебе сломают нос в слэме.

Может, концерт задержится на два часа из-за пропущенной маршрутки из Обнинска.

Напряжение, интрига.

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А потяжелее?

Гостинцы «Газели Смерти»

Отдельная дичёвая любовь — все треш-дэс-хоррор-метал концерты с отыгрышем. Когда «они явились из Первозданной Тьмы на зов твоего Одиночества». Такие концерты внушают ритуальный трепет и ты, волей-неволей, тоже втягиваешься в мистерию.

А ещё метал-сообщество — одно из самых дружных из всех виденных редакцией, мы такое уважаем. Пока ты стесняешься написать крашу, эти ребята спокойно знакомятся под постами с анонсами, договариваются, у кого вписаться в незнакомом городе, и кто сможет подвезти от аэропорта.

Будь как металлисты, металлисты крутые. Ну, хотя бы чужие посмотри.

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Трибьют Dethklok
Трибьют Dethklok

Большая сольная программа из песен группы Dethklok из легендарного мультфильма «Металлопокалипсис» от московской трибьют-команды Dethklon....

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Магия

Карты говорят спросить у рун

Чтобы не пасть жертвой магических войн между тарологами, рунологами и шаманами, мы просто уравняли их одной подборкой. Пусть живут в своем доме, не боясь нападения со стороны научных лекций.

А если серьёзно, то мы уважаем любые взгляды. Но совершенно не готовы подставлять впечатлительных и легковнушаемых людей. И название подборки — что-то вроде предупреждения: «на свой страх и риск».

*шепотом* пожалуйста, не проклинайте меня!

Москва

Санкт-Петербург

Театральная изнанка

«В удушливых потёмках своего замысловатого сырого нутра» (с) ГрОб

Маяковский называл театр «увеличительным стеклом» и это очень хорошее сравнение. В нашем случае это увеличительное стекло используют чтобы выжигать своё имя на лавочке и поджигать тополиный пух. Самые неоднозначные, шокирующие и трешовые спектакли заботливо собраны под крылом подборки.

Отдельное место занимают иммерсивные события, предлагающие делать сложный моральный выбор или вживаться в непростой образ — всё то, что трогает холодными руками саму твою суть.

Москва

Человек из Подольска. Серёжа очень тупой
Человек из Подольска. Серёжа очень тупой

Абсурдная инсталляция об абсурдной современности и современном человеке. Действ...

c
по
Театр Практика

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Из жизни ***нутых
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Одноместная канава
Одноместная канава

Трагикомедия про острую необходимость немножко полежать в канаве. Виктор Груз л...

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Осумбез, Реа-Немиров
Осумбез, Реа-Немиров

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Заходит андроид в бар
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Верь своей собаке
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Санкт-Петербург

Чиполлино. Рейв-сказка
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Театральная площадка «Зал#3»

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Цирк Умвельт

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Казань

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Поженимся, давай?
Поженимся, давай?

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до
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Невидимый слон
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Нижний Новгород

Заходит андроид в бар
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История про любовь (спойлер: и смерть), роботов, навязчивую рекламу и трудности создания семьи на безлюдной планете. Юная Эллен покупает андроида Рори, чтобы скрасить свои будни н...

Центр театрального мастерства

1200₽

Человек человеку квест

«Ты так говоришь «тотальная безжалостная энтропия», будто в этом есть что-то плохое» (с) Волосатые Сказки

Поэтические чтения в барах, показы независимого короткометражного кино, вечера историй и лекции про нижний интернет — тоже плоть и кровь «Дичи».

Вообще, все события, где ты встречаешься с производными человеческого сознания — та ещё лотерея. Никогда не знаешь, насколько упоротым будет автор, куда вильнёт дискуссия и какую жесть о другом человеке ты узнаешь. И здесь — весь цвет неоднозначности!

Москва

Санкт-Петербург

18 + но не тот

Не клубничка, а кетчуп

А вот сейчас без шуток. Триггерные темы, кровавые постановки, обсуждение смерти — всё это тоже попадает в «Дичь», потому что выходит за рамки развлекательных событий. Никто не знает насколько это тебя потрясёт и какое воздействие окажет. И это вряд ли те вещи, которые зайдут под поп-корн.

Москва

Санкт-Петербург

Рукоприкладство

«Я катаюсь по полу, собираю всякий мусор и становлюсь больше. Это моя жизнь, и я люблю её!» (с) Команда Фастфуд

Отдельная редакторская радость: самые странные и неприменимые в жизни мастер-классы. Каждый раз веселит, когда организаторы робко дописывают: «станет отличным подарком или украшением интерьера». Ребята, это стакан из пивной бутылки и панно из макарон, какое украшение интерьера, окститесь!

И в этом как раз главная фишка: ты идёшь делать что-то бесцельное и тактильное. То, что не обязано иметь какой-то смысл кроме твоего удовольствия. Как много у тебя в жизни таких событий? То-то же!

Москва

Отвечая на вопрос из заголовка статьи: «Дичь» следует употреблять с изрядной долей храбрости и куража. Ты никогда не знаешь, чем всё закончиться и какое впечатление после себя оставит.

Но в этом и смысл. У твоего города есть нижнее бельишко, которое не увидеть просто так. Мимо афишных тумб со всем-известными-артистами топают на репетиции «Соевые ублюдки» и «Программа Похудения». Домовские Стаи организуют меняльники в парках. Какой-нибудь независимый театр уговаривает отделения маркетплейсов отдавать им картон для декораций.

Именно из этого кипящего культурного котелочка вырастают городские легенды и новые знаменитости.

P.S. Незабавный факт, в черновом варианте статья назвалась «События, на которые ты не пойдёшь», но это, конечно, несправедливо. Мы не будем преуменьшать твой дух авантюризма. И да, нам очень нужен свой человек на будущем «Еб**нфесте».

Что есть в статье:

  1. Андеграундная сцена
  2. А потяжелее?
  3. Магия
  4. Театральная изнанка
  5. Человек человеку квест
  6. 18 + но не тот
  7. Рукоприкладство

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