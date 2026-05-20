С чем есть Дичь?

Питательные супчики лекций, искрящаяся газировка концертов, первое-второе спектаклей-кинопоказов — понятное меню любой афиши. И среди этой благопристойности — что-то живое, копошащееся, неощипанное. А тебя спрашивают: будешь?
Название у подборки говорящее: чтобы употребить дичь нужно поработать, это тебе не полуфабрикаты. Сюда попадают неформатные события, о которых почти невозможно сформировать ожидания.
Что андроид делает в баре?
Что такое «жиз-кор» от группы ПЫЖ?
Рейв-сказка — это как?
Да кто ж его знает. Это может быть круто. Это может быть полным отстоем. Нельзя подготовиться заранее и просто «провести приятный вечер». Но это точно запомнится.
А теперь давай глянем, какие именно события обитают под ковром Кавра.
Андеграундная сцена
«Утка-маляр решила выпить зайти в бар» (с) Есть Есть Есть
Это те самые «широко известные в узких кругах». Исполнители и команды, играющие самобытную музыку по клубам и барам. Достаточное известные, чтобы собирать фанатов, но достаточно подпольные, чтобы концерты не превращались в отработанные программы.
Может быть, басист напьётся, и слушатели получат незапланированную акустику.
Может быть, тебе сломают нос в слэме.
Может, концерт задержится на два часа из-за пропущенной маршрутки из Обнинска.
Напряжение, интрига.
Москва
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Панк фестиваль нижегородской андеграундной сцены. В одной всемирно известной иг...
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А потяжелее?
Гостинцы «Газели Смерти»
Отдельная дичёвая любовь — все треш-дэс-хоррор-метал концерты с отыгрышем. Когда «они явились из Первозданной Тьмы на зов твоего Одиночества». Такие концерты внушают ритуальный трепет и ты, волей-неволей, тоже втягиваешься в мистерию.
А ещё метал-сообщество — одно из самых дружных из всех виденных редакцией, мы такое уважаем. Пока ты стесняешься написать крашу, эти ребята спокойно знакомятся под постами с анонсами, договариваются, у кого вписаться в незнакомом городе, и кто сможет подвезти от аэропорта.
Будь как металлисты, металлисты крутые. Ну, хотя бы чужие посмотри.
Москва
Новый очаг тяжёлой музыки. Уровень настоящей брутальной метальности будут поддерживать мастера своего дела, встречай: Осада (треш) — Звучание группы — это злой и драйвовый трэш-метал, вобравший лучши...
Музыкальный фестиваль, срежиссированный Гордеем Петриком и Сергеем Савельевым — во всемирный день готской культуры — сумрачно, сексуально, сладко. Звёзды сойдутся на двух сценах и будут слепить свето...
Ударная волна дэт-метал скоро накроет твой город! Петербургская группа Septory о...
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Санкт-Петербург
Клубный метал-сезон подходит к завершению, а впереди долгожданное лето. Самое время отпраздновать это так, как ты умеешь — громко, ярко и вместе. На сцене: BUICIDE INFILTRATION BE UNDER ARMS MERDOK ...
Пугающие сны оставят только зыбкие воспоминания. Город сбрасывает иллюзии мрака и все чудовища прячутся на чёрную глубину. А впереди лишь бессонница белых ночей. Пусть же унесёт Нева обрывки кошмаров,...
Всегда мечтал спеть «She Lost Control» Joy Division или «Just Like Heaven» The C...
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Нижний Новгород
Большая сольная программа из песен группы Dethklok из легендарного мультфильма «Металлопокалипсис» от московской трибьют-команды Dethklon....
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Магия
Карты говорят спросить у рун
Чтобы не пасть жертвой магических войн между тарологами, рунологами и шаманами, мы просто уравняли их одной подборкой. Пусть живут в своем доме, не боясь нападения со стороны научных лекций.
А если серьёзно, то мы уважаем любые взгляды. Но совершенно не готовы подставлять впечатлительных и легковнушаемых людей. И название подборки — что-то вроде предупреждения: «на свой страх и риск».
*шепотом* пожалуйста, не проклинайте меня!
Москва
Камерная обстановка, мягкий свет, чайные церемонии, гадания и тематические интерактивы. Мистическая пятница — это спокойный атмосферный вечер при свечах, где всё располагает к отдыху и неспешному общ...
Доставай из сундуков праздничный наряд, шурши гри-гри — открывается ведьминский ...
Бесплатно
И вновь воссоединение Ковена! Присоединяйся к мистическому ритуалу, где магия сп...
от 1200₽
Санкт-Петербург
Здесь магия астрологии встречается с теплом живой глины в твоих руках. Мастер-кл...
3500₽
Театральная изнанка
«В удушливых потёмках своего замысловатого сырого нутра» (с) ГрОб
Маяковский называл театр «увеличительным стеклом» и это очень хорошее сравнение. В нашем случае это увеличительное стекло используют чтобы выжигать своё имя на лавочке и поджигать тополиный пух. Самые неоднозначные, шокирующие и трешовые спектакли заботливо собраны под крылом подборки.
Отдельное место занимают иммерсивные события, предлагающие делать сложный моральный выбор или вживаться в непростой образ — всё то, что трогает холодными руками саму твою суть.
Москва
Абсурдная инсталляция об абсурдной современности и современном человеке. Действ...
6500₽
Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые — это мы — люди, странные...
от 2300₽
Трагикомедия про острую необходимость немножко полежать в канаве. Виктор Груз л...
1500₽
Документальный спектакль о жизни одного арт-объединения в 2000-2010-е. Нежные и юные поэтессы играют роли видавших виды поэтов. Весело и страшно, немного ностальгически. Осумбез (Осумашедшевшие Безум...
«Создавайте будущее вместе с нами!» Корпорация «Новая Жизнь» предлагает программ...
от 2100₽
Санкт-Петербург
Рейв-сказка для взрослых по мотивам Джанни Родари. Актеры театра «Зал#3» перечи...
от 1500₽
Нищий передвижной цирк со сквозняками, старыми афишами на стенах и вечными пайетками на сценических костюмах — не только основное место действия, но и атмосфера, в которой действие будет разворачивать...
Проза Виана с первых строк делает читателя свидетелем абсурдной игры в расчелове...
2200₽
Казань
У тебя есть возможность погрузиться в мир национального колорита и страстей. Ока...
2500₽
Новосибирск
В новой комедии всё идёт не по сценарию. На сцене тебя ждут знакомые ведущие, ст...
от 700₽
Спектакля ты не увидишь...глазами! Ты наденешь маску для сна и нарисуешь всё в с...
1400₽
Премьера спектакля по мотивам мистических радиоэфиров легендарной станции «Coast...
от 600₽
Нижний Новгород
История про любовь (спойлер: и смерть), роботов, навязчивую рекламу и трудности создания семьи на безлюдной планете. Юная Эллен покупает андроида Рори, чтобы скрасить свои будни н...
1200₽
Человек человеку квест
«Ты так говоришь «тотальная безжалостная энтропия», будто в этом есть что-то плохое» (с) Волосатые Сказки
Поэтические чтения в барах, показы независимого короткометражного кино, вечера историй и лекции про нижний интернет — тоже плоть и кровь «Дичи».
Вообще, все события, где ты встречаешься с производными человеческого сознания — та ещё лотерея. Никогда не знаешь, насколько упоротым будет автор, куда вильнёт дискуссия и какую жесть о другом человеке ты узнаешь. И здесь — весь цвет неоднозначности!
Москва
Ну кто из нас хоть раз в жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп...
1500₽
Будешь смотреть «Я тебя слышу» — психологическую драму Вахтанга Жоржолиани, участника конкурсной программы ГорькийФест 2024 В программе вечера: кинопоказ, обсуждение фильма с режиссером и продюсером ...
Твои стихи круты настолько, что другие будут их слушать. Ты сможешь заполучить право на внимание публики. Если чувствуешь в себе силы и желание высказаться, то приходи на потрясающее в своей уникальн...
Локальное кино, клипы, музыка и обсуждение за барной стойкой. В программе: Клип...
Бесплатно
Санкт-Петербург
18 + но не тот
Не клубничка, а кетчуп
А вот сейчас без шуток. Триггерные темы, кровавые постановки, обсуждение смерти — всё это тоже попадает в «Дичь», потому что выходит за рамки развлекательных событий. Никто не знает насколько это тебя потрясёт и какое воздействие окажет. И это вряд ли те вещи, которые зайдут под поп-корн.
Москва
В течение жизни каждый сталкивается с потерями, они могут быть связаны с утратой...
от 1300₽
Санкт-Петербург
Рукоприкладство
«Я катаюсь по полу, собираю всякий мусор и становлюсь больше. Это моя жизнь, и я люблю её!» (с) Команда Фастфуд
Отдельная редакторская радость: самые странные и неприменимые в жизни мастер-классы. Каждый раз веселит, когда организаторы робко дописывают: «станет отличным подарком или украшением интерьера». Ребята, это стакан из пивной бутылки и панно из макарон, какое украшение интерьера, окститесь!
И в этом как раз главная фишка: ты идёшь делать что-то бесцельное и тактильное. То, что не обязано иметь какой-то смысл кроме твоего удовольствия. Как много у тебя в жизни таких событий? То-то же!
Москва
Мастер-класс по изготовлению морского узла в рамке. Это возможность погрузиться в атмосферу мореплавания и освоить основы мастерства морского узловязания. Получившие узлы будут оформлены в рамку, и по...
На мастер-классе научишься резать бутылки и превращать их в стаканы, вазочки и д...
2000₽
Отвечая на вопрос из заголовка статьи: «Дичь» следует употреблять с изрядной долей храбрости и куража. Ты никогда не знаешь, чем всё закончиться и какое впечатление после себя оставит.
Но в этом и смысл. У твоего города есть нижнее бельишко, которое не увидеть просто так. Мимо афишных тумб со всем-известными-артистами топают на репетиции «Соевые ублюдки» и «Программа Похудения». Домовские Стаи организуют меняльники в парках. Какой-нибудь независимый театр уговаривает отделения маркетплейсов отдавать им картон для декораций.
Именно из этого кипящего культурного котелочка вырастают городские легенды и новые знаменитости.
P.S. Незабавный факт, в черновом варианте статья назвалась «События, на которые ты не пойдёшь», но это, конечно, несправедливо. Мы не будем преуменьшать твой дух авантюризма. И да, нам очень нужен свой человек на будущем «Еб**нфесте».