Традиционный, летний концерт альтернативного хип?хоп проекта Грязь 23 июля во Дворе Ю! Группа исследует грани жанра, рассказывая свои невеселые, пробирающие истории о жизненных испытаниях, боли и внутренней драме стремительно угасающего обитателя панелек. Это глубокие, мрачные музыкальные эпизоды, слишком правдивые, чтобы быть реальностью — увлекающие за собой на дно экзистенциальной тоски.