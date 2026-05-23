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Ковен

Mezzo Forte, 1-я Останкинская улица, 53

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Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 14+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

И вновь воссоединение Ковена! Присоединяйся к мистическому ритуалу, где магия сплетается с мелодиями четырёх голосов. Ярмака, костюмы, таинственные гости, новые друзья. Пусть танцы и музыка откроют путь в загадочный и древний мир. Фестиваль группы Moonloom. В программе: — 4 музыкальных коллектива: Капитан О’Мар, MOONLOOM, Bjarkan Vidr, Эдда. — Ярмарка (эликсиры, руны, волшебные талисманы, украшения, камни и многое другое). — Лимитированная коллекция духов, разработанная специально для фестиваля. — Чумные Доктора, трайбл, магия и лесные таинства. Гости фестиваля: — Московская Коллегия Чумных Докторов | МКЧД, — Taiko Drums Oo-Nami, — Трайбл | Morrhorn, — Танцы | Eowyn, и многие другие.

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