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Таро — путь жизни

Садовая-Кудринская улица, 32Ас9

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Игра, помогающая сделать путь к самопознанию легче и доступней. Не имеет никакого отношения к гаданиям, зато очень красивая. Прекрасно подойдет для тех, кто хочет лучше узнать себя, а также для тех, кто ищет первую игру, куда можно зайти без запроса. С запросом, между тем, заходить тоже можно. — Пройдёшь по пути своей жизни с помощью арканов таро. — Изучишь свой жизненный опыт, чтобы сделать выводы и понять, какие уроки из него можно извлечь. — Ответишь на самые важные вопросы про себя и свою жизнь. — Поймёшь, что сейчас является стопперами, а что, наоборот, может дать стимул к развитию. — Узнаешь, какие ближайшие действия могут качественно улучшить жизнь. — Лучше узнаешь себя и посмотришь на себя глазами других через обратную связь.

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