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Мистическая Пятница

Антураж Лофт, Скаковая улица, 9, 317 комната

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+

Про событие

Камерная обстановка, мягкий свет, чайные церемонии, гадания и тематические интерактивы. Мистическая пятница — это спокойный атмосферный вечер при свечах, где всё располагает к отдыху и неспешному общению. Формат подходит для дамских встреч, но также открыт для всех, кто хочет провести вечер красиво, расслабленно и с лёгким ощущением тайны. В эту пятницу тебя ждёт атмосферный вечер с гаданиями от таролога, небольшими лекциями на мистические темы и живым, тёплым общением.

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