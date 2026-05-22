Камерная обстановка, мягкий свет, чайные церемонии, гадания и тематические интерактивы. Мистическая пятница — это спокойный атмосферный вечер при свечах, где всё располагает к отдыху и неспешному общению. Формат подходит для дамских встреч, но также открыт для всех, кто хочет провести вечер красиво, расслабленно и с лёгким ощущением тайны. В эту пятницу тебя ждёт атмосферный вечер с гаданиями от таролога, небольшими лекциями на мистические темы и живым, тёплым общением.