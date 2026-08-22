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Мгла: готическое караоке и вечеринка
Лиговский 50 корпус 16
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от 0₽ до 300₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Всегда мечтал спеть «She Lost Control» Joy Division или «Just Like Heaven» The Cure? 13 июня! Новый формат и вечеринка для любителей готики, пост-панка, дэс-рока, дарквейв и другой мрачной стильной музыки. Вечеринка с опцией спеть твой любимый трек. Строго в рамках жанра, никакого клауд-рэпа и попсы! Проекция на большой экран. Выходи на сцену: сегодня ты круче Иэна Кёртиса и никогда не умрёшь. Интроверты и депрессоиды тоже приветствуются — на баре есть вкусняшки. Билеты на входе: Для девушек в компании трёх подружек — бесплатный вход.
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