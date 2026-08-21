Работа горя
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Начало:
Завершение:
от 1300₽ до 1700₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
В течение жизни каждый сталкивается с потерями, они могут быть связаны с утратой близкого человека, разводом, потерей дома, потерей чего-то очень родного. И каждую такую утрату необходимо пережить, необходимо провести работу. Работу горя. Это документальный спектакль. Актёры провели исследование, пообщались с теми, кто смог пережить свою потерю, собрали вербатимы; также в спектакле есть и монологи самих актёров, тех, кто был готов поделиться своим опытом. «Работа горя» — проект о хрупкости, стойкости и силе, которую люди обретают, встречая свои потери.
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