В течение жизни каждый сталкивается с потерями, они могут быть связаны с утратой близкого человека, разводом, потерей дома, потерей чего-то очень родного. И каждую такую утрату необходимо пережить, необходимо провести работу. Работу горя. Это документальный спектакль. Актёры провели исследование, пообщались с теми, кто смог пережить свою потерю, собрали вербатимы; также в спектакле есть и монологи самих актёров, тех, кто был готов поделиться своим опытом. «Работа горя» — проект о хрупкости, стойкости и силе, которую люди обретают, встречая свои потери.