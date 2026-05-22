Музыкальный фестиваль, срежиссированный Гордеем Петриком и Сергеем Савельевым — во всемирный день готской культуры — сумрачно, сексуально, сладко. Звёзды сойдутся на двух сценах и будут слепить светом бездны до самого утра. Разброс жанров от артпопа до нью-вейва и айдиэм, от архонтов 1980-х — к архонтам 2020-х. Участники: ночной проспект (live) flaty (dj-set) martin landers valtron фантом м-100 (live) vlas leskin b2b destroy bogdamn ljdmsk (live) folia (live) synchronic (live) mickey shmeow (live) gameboydrice (live) zolotojepodpolje time crusader + поэты, видео и перфомансы Катакомбы преобразит волшебный дизайн, на сцене выступят поэты (в диапазоне от Ивана Смеха до Пепперштейна), в дыму будет проецироваться готическое кино, а в заповедный момент Лахесис и вовсе превратится в театр. Ожидается подорожание билетов.