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10 свечей

Антураж Лофт, Скаковая улица, 9, 317 комната

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Настольная ролевая игра в стиле хоррор. Это атмосферный вечер, в котором ты оказываешься в угасающем мире, где последние выжившие — твоя компания, и тебе предстоит пройти оставшийся путь красиво до самого конца, который неизбежен и предопределен. В этой игре не будет победителей, лишь путники, что идут вперед в надежде на счастливый финал… которого не будет. Всех здесь ждет мрачная концовка, но рассказать и прожить красивую атмосферную историю, которая к ней приведет — вот твоя задача на этот вечер. Ведущий станет твоим проводником в новый мир, поможет создать необычных персонажей и будет поддерживать атмосферу, задавая тон повествованию и создавая ситуации, в которых героям предстоит действовать. Игра проходит при свечах в полной темноте и сопровождается тихой музыкой. В игре присутствует реквизит — кубики d6, листки для записи необходимых вещей, свечи, диктофон и ещё некоторые интересные вещи.

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