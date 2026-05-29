Тофу + Владислав Сумасброд
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа «Тофу» существует уже давно (точно больше года). Проникновенная запутанная поэзия, космические звуки синтезатора, романтичные гитарные рифы и чёткий ударник — всё это есть почти в любой группе. Зато у них нет странного вокалиста с неповторимым кисло-горьким тембром голоса, гуляющим от хрипловатых низов до визглявых верхов. И той энергии, которую все члены группы выдают со сцены. А на разогреве выступит Владислав Сумасброд) — коллекционер музыкальных инструментов и любитель постмодернистских шуток. Пространство безалкогольное. Курить и шуметь во дворе запрещено. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом: подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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