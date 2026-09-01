Федул Жадный — основатель «музыкально-маргинального карикатуризма», участник Н.О.М. и Stugeron Janssen. Его сольное творчество основывается на знакомых до боли бытовых ситуациях, доведённых до полного абсурда, а концерты сопровождаются безумными перформансами. Супер-трэш-балаган-шоу, которое нужно видеть своими глазами. The StarПёры — легендарный хумпа-пумпа-кавер-бэнд из Санкт-Петербурга, получивший известность в дискотеках дикого Запада и не цивилизованного востока. Их самобытные версии мировых поп и рок хитов неизменно вызывают восхищение даже у глухих слушателей, ноги которых сами пускаются в пляс при первых же аккордах.