Федул Жадный и The StarПёры
Лиговский пр., 53
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Федул Жадный — основатель «музыкально-маргинального карикатуризма», участник Н.О.М. и Stugeron Janssen. Его сольное творчество основывается на знакомых до боли бытовых ситуациях, доведённых до полного абсурда, а концерты сопровождаются безумными перформансами. Супер-трэш-балаган-шоу, которое нужно видеть своими глазами. The StarПёры — легендарный хумпа-пумпа-кавер-бэнд из Санкт-Петербурга, получивший известность в дискотеках дикого Запада и не цивилизованного востока. Их самобытные версии мировых поп и рок хитов неизменно вызывают восхищение даже у глухих слушателей, ноги которых сами пускаются в пляс при первых же аккордах.
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