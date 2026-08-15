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Хоррор Панк Фест (Horror Punk Etc. Fest)

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1800₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

2-дневный хоррор-панк фестиваль, посвящённый 15-летию главного ресурса об этой музыке Horror Punk etc. Здесь ты найдешь все разновидности хоррора. Итого, 15 и 16 августа для тебя сыграют: — Molly Fancher (Москва) — Chaneys (Москва) — The Dead Friends (Волгоград) - презентация альбома — Электрозомби (Санкт-Петербург) — Plan 69 (Тольятти) — The Madbilly's Trio (Иваново) — Крючья (Иваново) - презентация альбома — Rockin' Bones (Иваново) — Monstrain (Москва) — Geek Stink Breath (Мурманск) — Особый Азарт (Москва) — Poison Eve (Москва) Ожидается подорожание билетов.

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