Проза Виана с первых строк делает читателя свидетелем абсурдной игры в расчеловечивание. Спектакль по прозе Виана сделает зрителя ее пассивным участником. Представь, что зло – это ковер на стене, на который уже никто не обращает внимания. Но все, что происходит, происходит на фоне этого ковра. Деревня на краю обрыва населена странными персонажами. Каждый из них мог бы стать главным героем: одержимый психоаналитик, праведный лодочник, идейный кюре, слабоумный глава семейства, дети со сверхспособностями. Но «Сердцедер» - спектакль о любви. О любви, которая тихо раздирает, незаметно душит и медленно забирает жизнь. О любви нечеловеческой, настойчивой. О любви матери. Продолжительность – 1 час 30 минут.