Кодовые имена (CodeNames). Большой турнир
Гороховая улица, 47
Начало:
Завершение:
от 850₽ до 1400₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
3 сентября — день, когда у многих в голове сама собой начинает звучать одна очень узнаваемая песня. Вместо того чтобы снова переворачивать календарь, тебе предлагают переворачивать карточки. Здесь пройдёт на большой командный турнир по Кодовые имена (CodeNames). Несколько игровых столов, до 50 участников, отборочные раунды, общий рейтинг и финальная игра. Можно прийти одному или с друзьями — команды сформируют на месте. Опыт не нужен: перед началом ведущие объяснят правила. Ведущие и модераторы турнира: Виктория Самойлова и Юлия Шумова.
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