Здесь магия астрологии встречается с теплом живой глины в твоих руках. Мастер-класс, на котором ты не просто слушатель, а творец — и своего понимания, и своего артефакта. Вместе с профессиональным астрологом Викторией исследуешь самую волнующую тему — любовь и отношения — через призму твоей личной натальной карты. На встрече обсудят: Какая ты в любви на самом деле? Изучишь свою Венеру — планету чувств, желаний и притяжения. Поймёшь, почему тебя манят определённые типажи, что ты бессознательно ищешь в партнёре и какие отношения будут для тебя по-настоящему питающими. Чего ты ждёшь от отношений? Переведёшь ожидания и ценности с языка эмоций на язык планет и домов гороскопа. Это ключ к пониманию своих истинных потребностей. А чтобы знания обрели форму, ты будешь лепить их из глины: пока твой ум будет занят звёздами, руки погрузятся в тактильную, умиротворяющую работу с глиной. Под чутким руководством мастеров-керамистов Ульяны и Аси ты создашь своё уникальное изделие — тарелку с личным символом или посланием себе, амулет, отражающий энергию твоей Венеры или знака зодиака, абстрактную форму, в которую ты вложишь своё текущее состояние или любую другую не сложную идею. Сможешь сразу раскрасить изделия натуральными красками (ангобами), а мастера позаботятся о дальнейшем процессе: обжиге и покрытии глазурью. Через месяц ты получишь не просто сувенир, а материальное воспоминание об этом опыте. Что тебя ждёт? Группа всего из 6 человек для доверительного общения. Новые знакомства в тёплой, вдохновляющей атмосфере. Глубокое личное прозрение о своих сценариях в любви. Уютная мастерская в приглушённом свете при свечах. Ощущение спокойствия от работы с глиной. Поддержка мастеров, которые будут рядом на каждом этапе лепки. В стоимость входит: все материалы для лепки и работы с глиной, обжиг, сопровождение астролога и двух мастеров, чайная пауза. Организаторы заранее уточнят твою дату и время рождения, чтобы консультация была более объёмной.