На мастер?классе в библиотеке ты превратишь гипсовую заготовку в волшебный держатель для страниц. Под руководством художницы Марии Балалиной, ты освоишь работу с акриловыми красками и придумаешь дизайн, вдохновлённый образами и символами Таро. Попутно ты узнаешь: — как зародилась традиция Таро; — какие тайны скрывают его символы; — как использовать эту эстетику в современном творчестве.