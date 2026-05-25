Магия символов: роспись держателя страниц в духе Таро
Питер Радуга, проспект Космонавтов, 14
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Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
На мастер?классе в библиотеке ты превратишь гипсовую заготовку в волшебный держатель для страниц. Под руководством художницы Марии Балалиной, ты освоишь работу с акриловыми красками и придумаешь дизайн, вдохновлённый образами и символами Таро. Попутно ты узнаешь: — как зародилась традиция Таро; — какие тайны скрывают его символы; — как использовать эту эстетику в современном творчестве.
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