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Магия символов: роспись держателя страниц в духе Таро

Питер Радуга, проспект Космонавтов, 14

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

На мастер?классе в библиотеке ты превратишь гипсовую заготовку в волшебный держатель для страниц. Под руководством художницы Марии Балалиной, ты освоишь работу с акриловыми красками и придумаешь дизайн, вдохновлённый образами и символами Таро. Попутно ты узнаешь: — как зародилась традиция Таро; — какие тайны скрывают его символы; — как использовать эту эстетику в современном творчестве.

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