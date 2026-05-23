Открытие летней вуду-веранды
ул. Петровка, 30/7
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Бесплатно
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Доставай из сундуков праздничный наряд, шурши гри-гри — открывается ведьминский двор на Петровке. Что будет? Гадания на таро, Джазовый вечер, Тет-а-теты с тарологом, Виниловый диджей сет от жреца Marie Laveau.
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