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Осумбез, Реа-Немиров

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

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Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Документальный спектакль о жизни одного арт-объединения в 2000-2010-е. Нежные и юные поэтессы играют роли видавших виды поэтов. Весело и страшно, немного ностальгически. Осумбез (Осумашедшевшие Безумцы) — арт-объединение, главной фишкой которого были выходки, панк, движ, вайб, показывать жопу залу. Главой объединения был поэт Мирослав Немиров, ныне малоизвестный, но гениальный. В Осумбез входили сотни участников — поэты, художники, фотографы, просто крутые люди. Они сотрудничали со всеми основными арт-деятелями нулевых, от Прохоровой до Митьков — а потом всё как-то сошло на нет, и всё, и закончилось. Но весело было очень. Реа-Немиров — пьеса о том, как студент пытался разобраться, как была устроена литературная жизнь в нулевые. Для этого он обратился к Осумбезам, ныне снискавшим славу и почет — Дмитрию Данилову, Андрею Родионову, Всеволоду Емелину и др. Узнаешь, почему быть Поэтом с большой буквы — приговор и для тебя, и для всех окружающих. Даже после твоей смерти.

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