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Не ори на меня!

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Твои стихи круты настолько, что другие будут их слушать. Ты сможешь заполучить право на внимание публики. Если чувствуешь в себе силы и желание высказаться, то приходи на потрясающее в своей уникальности мероприятие — «не ОРИ НА МЕНЯ». Здесь ты сможешь выплеснуть весь негатив, который хранится в тебе, через свою и чужую поэзию. Первое правило поэтического клуба: ничего не говорить про поэтический клуб. Второе правило поэтического клуба: ничего не говорить про поэтический клуб. Третье правило поэтического клуба: если ты пришёл сюда, то ты читаешь стихи. А если серьёзно, то суть в том, что каждый, кто хочет прочитать своё стихотворение должен сначала его проорать и тот человек, который уже находится на сцене, выберет следующего по крику и собственному мнению. ВАЖНО!!! Необходимо дать человеку на сцене закончить читать свой материал, а только после кричать. Пространство безалкогольное. Курить и шуметь во дворе запрещено. Вход за пожертвование. Поддержать РанДом: подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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