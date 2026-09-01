Люди — это программируемые существа, и если что-то закодировано, следовательно, это можно и раскодировать. Недалёкое будущее, шестеро незнакомцев оказываются в убежище. Никто из них не знает, что произошло снаружи — климатический кризис, вторжение инопланетян или ядерная катастрофа? Когда это закончится? Выживут ли они? И главное — что им может помочь? В спектакле соединен кукольный театр с тарантиновским количеством крови и реслингом, индийские танцы, игра на баяне и фильм «Назад в будущее». Продолжительность: 1 час 20 минут 18 сентября спектакль будут показывать в 18:00 и в 20:00.