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Верь своей собаке

Пространство «Внутри»
ул. Казакова 8, стр. 3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Люди — это программируемые существа, и если что-то закодировано, следовательно, это можно и раскодировать. Недалёкое будущее, шестеро незнакомцев оказываются в убежище. Никто из них не знает, что произошло снаружи — климатический кризис, вторжение инопланетян или ядерная катастрофа? Когда это закончится? Выживут ли они? И главное — что им может помочь? В спектакле соединен кукольный театр с тарантиновским количеством крови и реслингом, индийские танцы, игра на баяне и фильм «Назад в будущее». Продолжительность: 1 час 20 минут 18 сентября спектакль будут показывать в 18:00 и в 20:00.

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