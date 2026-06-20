Странные личности
Почаинская улица, 17С
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от 500₽ до 800₽
Возраст 16+
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Фестивали
Про событие
Панк фестиваль нижегородской андеграундной сцены. В одной всемирно известной игре сказано: город засыпает, просыпается мафия. Город засыпает и ночь окутывает дворы, кварталы, районы. Холодный ветер и темнота проникает везде и всюду, заставляя прохожих скрываться и забиваться по своим квартирам и домам. Город им больше не принадлежит. Теперь он целиком и полностью во власти странных существ, личностей, загадочных обстоятельств, а иногда и совсем необъяснимых вещей. На сцене играют: 0.5 Whiskey Джинни Run, Bitch! Run! Самочувствие Зглая Аглая
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