Панк фестиваль нижегородской андеграундной сцены. В одной всемирно известной игре сказано: город засыпает, просыпается мафия. Город засыпает и ночь окутывает дворы, кварталы, районы. Холодный ветер и темнота проникает везде и всюду, заставляя прохожих скрываться и забиваться по своим квартирам и домам. Город им больше не принадлежит. Теперь он целиком и полностью во власти странных существ, личностей, загадочных обстоятельств, а иногда и совсем необъяснимых вещей. На сцене играют: 0.5 Whiskey Джинни Run, Bitch! Run! Самочувствие Зглая Аглая