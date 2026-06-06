Kunteynir
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Kunteynir — российская рэп-группа из Москвы, образованная Техником в 2002 году. За всю свою карьеру группа записала 9 студийных альбомов. Все тексты для группы писал Техник. Также Техник делал биты для альбомов с 2003 по 2008. На концерте будет презентация нового альбома Побочки + старые хиты.
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