Kunteynir — российская рэп-группа из Москвы, образованная Техником в 2002 году. За всю свою карьеру группа записала 9 студийных альбомов. Все тексты для группы писал Техник. Также Техник делал биты для альбомов с 2003 по 2008. На концерте будет презентация нового альбома Побочки + старые хиты.