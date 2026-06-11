Пугающие сны оставят только зыбкие воспоминания. Город сбрасывает иллюзии мрака и все чудовища прячутся на чёрную глубину. А впереди лишь бессонница белых ночей. Пусть же унесёт Нева обрывки кошмаров, а память сохранит боль, лишь как старую страшную сказку. Nox Doloris — Джинны с питерских болот. Varhara — В своём звучании группа сочетает пост-блэк, скримо и пост-метал. Koyrath Diploe — Так сложилось, что смерть пропитала меня, она в моей памяти, в моих глазах, я чувствую её омерзительный запах.