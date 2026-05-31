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Подземное время

Action Club
Лиговский просп., 113

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль Нового Андеграунда. Если хочешь понять суть какого-либо жанра, изучи его андеграунд. Подземная часть искусства — это фундамент, основа, главный смысл. Для тебя выступят: Тринадцать человек || Феликс Мурзич || Жанна Корнеева || Ртуть || Картинки к Выставке || Сердце Тру || Настройщики Землетрясений || Lyrics || Кристина Яруллина || Radio Stockholm || Стопаут и еще.

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