Фестиваль Нового Андеграунда. Если хочешь понять суть какого-либо жанра, изучи его андеграунд. Подземная часть искусства — это фундамент, основа, главный смысл. Для тебя выступят: Тринадцать человек || Феликс Мурзич || Жанна Корнеева || Ртуть || Картинки к Выставке || Сердце Тру || Настройщики Землетрясений || Lyrics || Кристина Яруллина || Radio Stockholm || Стопаут и еще.