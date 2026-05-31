Русско-татарский музыкальный ситком. Спектакль жанрово ближе всего к лирической комедии. Персонажи ведут диалог на двух языках — русском и татарском. Перед зрителем одна затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Продолжительность 1 час 30 минут.