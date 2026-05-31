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Мон

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 380₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Русско-татарский музыкальный ситком. Спектакль жанрово ближе всего к лирической комедии. Персонажи ведут диалог на двух языках — русском и татарском. Перед зрителем одна затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Продолжительность 1 час 30 минут.

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