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Русско-татарский музыкальный ситком. Спектакль жанрово ближе всего к лирической комедии. Персонажи ведут диалог на двух языках — русском и татарском. Перед зрителем одна затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до ума свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Продолжительность 1 час 30 минут.
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