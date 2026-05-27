Возраст 18+
Кино
Про событие
Будешь смотреть «Я тебя слышу» — психологическую драму Вахтанга Жоржолиани, участника конкурсной программы ГорькийФест 2024 В программе вечера: кинопоказ, обсуждение фильма с режиссером и продюсером Максимом Добромысловым, а также спидфрендинг для тех, кто ищет людей в будущие проекты, съемки и коллаборации.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи