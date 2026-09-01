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Пневмослон

VK Stadium, Ленинградский проспект, 80к17

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Завершение:

от 3000₽ до 16000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Хайпкор-провокаторы Пневмослон представят свой новый альбом, а также сыграют все хиты на большом концерте в Москве. За плечами у группы уже восемь полноформатных релизов, множество популярных синглов — включая два свежих «У меня есть план, но я его не придерживаюсь» и «Катя на мерче», а также «Оральные» сборники с караоке-версиями, радио-эфиры, премии, успешный трибью-проект и солд-ауты на крупнейших площадках страны: отзывающиеся каждому своими посылами песни заслужили народное признание и любовь без продюсеров, лейблов и даже рекламы. Новый альбом Лорда и его команды должен быть как обычно хлёстким и юморным по содержанию, с ноткой благородной грусти, бодрым, звучным, местами тяжелым… или любезный сэр опять снова пойдёт на эксперименты и найдёт, чем удивить слушателей?

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