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Приглашение в астральную галактику гранжгейза и альт-рока по следам новых пластинок «льды хрупкии» и Chainspell. Размытые гитарные акценты в обрамлении глубинных лирических раздумий, подобно абстрактному портрету в затёртой раме, проведут в потаённые уголки сознания. Путешествие сопроводит лёгкое мат-рок озорство «Искр» с привкусом шугейза. Оплата на входе.
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