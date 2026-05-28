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Льды хрупки

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Приглашение в астральную галактику гранжгейза и альт-рока по следам новых пластинок «льды хрупкии» и Chainspell. Размытые гитарные акценты в обрамлении глубинных лирических раздумий, подобно абстрактному портрету в затёртой раме, проведут в потаённые уголки сознания. Путешествие сопроводит лёгкое мат-рок озорство «Искр» с привкусом шугейза. Оплата на входе.

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